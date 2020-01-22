Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно с «Ростелекомом» и Всероссийским институтом сертификации при поддержке Минпромторга РФ выносит на публичное обсуждение крупнейшую в истории российского нормативного регулирования серию предварительных национальных стандартов Интернета вещей.

В рамках Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК разработана серия из девяти проектов предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области сенсорных сетей, интернета вещей и промышленного интернета вещей.

Проекты стандартов призваны упростить проектирование и разработку различных систем интернета вещей и промышленного интернета вещей в России. Результатом утверждения данных документов станет развитие в стране решений и приложений для цифровых систем с использованием IoT и IIoT, которые не будут зависеть от конкретного вендора.

Среди представленных на публичное обсуждение проектов предварительных национальных стандартов.

ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Общие положения». Устанавливает общие положения (принципы) в области интернета вещей.

ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Типовая архитектура». Описывает общую типовую архитектуру IoT с точки зрения определения системных характеристик, концептуальной модели, типовой модели и архитектурных представлений для IoT.

ПНСТ «Информационные технологии. Промышленный интернет вещей. Типовая архитектура». Описывает общую типовую архитектуру IIoT. Определяет структуру архитектуры, содержащую точки зрения и системные интересы для разработки, документирования и взаимодействия.

ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Структура системы интернета вещей, работающей в режиме реального времени (RT-IoT)». Включает концептуальную модель системы с описанием каждого домена IoT и четыре точки зрения: представление времени, вычислений, связи и управления.

ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Совместимость систем Интернета вещей. Часть 2. Совместимость на транспортном уровне». Определяет структуру и требования к функциональной совместимости на транспортном уровне, чтобы обеспечить обмен информацией, одноранговые соединения и беспрепятственную связь как между различными системами IoT, так и между сущностями в системе IoT.

ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Требования к платформе обмена данными для различных служб интернета вещей». Определяет требования к платформе обмена данными IoT, которая состоит из компонентов промежуточного программного обеспечения, связанных с сетевыми функциями, которые включают в себя сетевые конфигурации, механизмы связи и функциональные возможности компонентов для IoT.

ПНСТ «Информационные технологии. Сенсорные сети. Сетевой интерфейс прикладного программирования датчика». Определяет интерфейсы между прикладными уровнями поставщиков служб и шлюзов сенсорной сети.

ПНСТ «Информационные технологии. Сенсорные сети. Службы и интерфейсы, поддерживающие совместную обработку данных в интеллектуальных сенсорных сетях». Определяет типовые службы и интерфейсы интеллектуальных сенсорных сетей, включая: функциональные возможности и функциональную модель, общие службы поддержки и общие интерфейсы.

ПНСТ «Информационные технологии. Сенсорные сети. Типовая архитектура сенсорных сетей. Часть 4. Модели сущностей». Определяет модели сущностей, которые поддерживают приложения сенсорной сети и службы в соответствии с типовой архитектурой сенсорных сетей.

Разработка документов инициирована Минпромторгом РФ и Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» в целях продолжения деятельности по формированию полноценной экосистемы нормативно-технического регулирования цифровой промышленности, осуществлявшейся Техническим комитетом в 2018-2019 гг. Так, только в течение 2019 года на базе Технического комитета стартовала разработка и публичное обсуждение первых редакций более десятка стандартов в сфере Сенсорных сетей, Интернета вещей и Промышленного интернета вещей, в том числе трех стандартов, непосредственно определяющих протоколы IoT.

«В прошлом году представители бизнеса выступили с целым рядом инициатив в сфере нормативно-технического регулирования. Для нас это стало важным сигналом: востребованность инструментов стандартизации как способа создания единых и прозрачных правил игры на новых рынках цифровых технологий возрастает. Крайне важно, чтобы эти инициативы были взаимоувязаны в рамках полноценной системы национального регулирования. Представленные документы являются нашим совместным вкладом в ее создание», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

«Технология интернета вещей призвана открыть новые возможности благодаря свободе коммуникации различных устройств друг с другом. Именно поэтому внимание подготовленной нами серии стандартов сфокусировано на положительной инженерной повестке: трех типах референтных архитектур, требованиям к обмену данными и совместимости», — отметил руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Для того чтобы обеспечить открытость и динамичное развитие платформенных решений в cфере интернета вещей, необходимо своевременное формирование единого нормативного поля. При разработке новой серии стандартов мы опирались на международный опыт и российскую практику, а также учитывали национальные цели развития цифровой экономики в нашей стране. Уверены, что эта работа станет важным шагом к всестороннему развитию отечественного рынка цифровых технологий», — сказал вице-президент по отраслевым решениям «Ростелекома» Роман Шульгинов.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 31 марта 2020 года. После этого проекты стандартов будут проходить согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы», а затем внесены на утверждение в Росстандарт.