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В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний InnoSTage презентовала систему автоматизации в области недропользования, созданную для Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Проект разработан в партнерстве с группой компаний ICL.

Проект представили в рамках итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ и Министерства лесного хозяйства РТ, которая прошла 14 января в Академии наук РТ.

Система автоматизирует ключевые бизнес-процессы по выдаче лицензий ведомством и контроль сроков действий лицензионных соглашений. В ходе процесса формируется база данных по выданным лицензиям, приказам и дополнительным соглашениям.

«Внедрение цифровых сервисов нацелено на улучшение качества жизни населения, в частности, в плане скорости и удобства получения необходимых государственных услуг. Задача, которая стоит сегодня перед ведомством — не просто перевести аналоговые услуги в цифровой вид, а создать цифровое пространство в сфере экологии. Система по автоматизации выдачи лицензий недропользователям – это один из этапов этой большой работы. Сегодня система позволит минимизировать риски, связанные с бумажным документооборотом, а собранные данные об оказанных услугах и выданных лицензиях в перспективе могут быть использованы в цифровом мониторинге окружающей среды», - сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Выставочную площадку также посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Систему представил генеральный директор ГК InnoSTage Айдар Гузаиров.

«Разработка и внедрение подобных проектов становятся основной для цифровой трансформации отрасли. Автоматизация на этом этапе уже обеспечивает повышение скорости оказания услуг, их прозрачность, качество контроля, а также возможность получать аналитику о деятельности ведомства. В дальнейшем цифровизация других услуг и обеспечение межведомственного взаимодействия поспособствуют проактивному решению глобальных задач в области экологии», - сказал генеральный директор ГК InnoSTage Айдар Гузаиров

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