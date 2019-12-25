«Росэлектроника» разрабатывает мобильный комплекс с беспилотником для поиска и спасения людей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщил о том, что ведет разработку автономного передвижного комплекса для поиска и спасения людей в труднодоступной местности. Комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости и беспилотника коптерного типа, способного выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км. Опытные испытания изделия пройдут в I квартале 2020 г.

Разработанный комплекс предназначен для поиска людей, заблудившихся в лесах или оказавшихся в бедственном положении в результате ЧС. В ходе спасательной операции машина с беспилотником на борту выезжает в район поиска, и БПЛА выполняет с воздуха оперативную разведку местности. Коптер развивает скорость до 70 км/ч и может совершать полет как под управлением оператора, так и в автономном режиме.

Летательный аппарат оснащен обзорной и детальной видеокамерами, формирующими изображение с разрешением Full HD. Видеоданные в режиме реального времени передаются в мобильный пункт управления, откуда информация по спутниковому каналу связи передается в штаб.

В составе холдинга «Росэлектроника» разработку ведет НПП «Радиосвязь».

«Данный комплекс может применяться не только спасательными службами. Разработка позволяет производить дистанционный мониторинг территориально распределенной инфраструктуры в труднодоступных районах – например, воздушных линий электропередач, нефте- и газопроводов. Это позволит увеличить скорость получения информации о состоянии объектов, своевременно обнаруживать дефекты и предотвращать аварийные ситуации», – отметили в «Росэлектронике».

Комплекс также может использоваться для мониторинга лесного массива в труднодоступных районах с целью контроля пожароопасной обстановки, а также для раннего обнаружения и предотвращения распространения пожаров.