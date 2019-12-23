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Спецпроекты

Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех создает программно-аппаратный комплекс «Пелена» для управления объектами городской инфраструктуры. Комплекс свяжет устройства, способные принимать и передавать информацию, в единую сеть интернета вещей, и сможет использоваться для управления транспортными, коммунальными, энергетическими и промышленными объектами и т.д.

Разработка Калужского электромеханического завода, входящего в концерн «Автоматика», основывается на российской платформе «Эльбрус» и отечественных программных продуктах. Собственный защищенный протокол комплекса позволит создавать общегородские сети для управления объектами инфраструктуры. В том числе – для управления системами освещения, видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для управления городским транспортом и другими городскими объектами.

«”Пелена” объединит разные системы «Умного города» в единую сеть на основе технологий «интернета вещей». В перспективе разработка может быть использована для построения «умных» городских систем – дорожных, коммунальных, промышленных, социальных и т.д. – любого масштаба», – отмечает исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Пелена» сможет использоваться как в качестве самостоятельного решения, так и для интеграции уже существующих систем предприятий, городов и регионов. Серийный выпуск комплекса планируется в 2024 году.

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