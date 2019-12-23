«Росатом» запустил СППДР «Волна»

«Росатом» объявил о запуске цифрового продукта «Волна» – программно-вычислительного комплекса, разработанного Российским федеральным ядерным центром – Всероссийский научно-исследовательским институтом технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) совместно с «Газпромом» и предназначенного для поддержки принятия диспетчерских решений при управлении газотранспортными системами.

Цифровой продукт «Волна» был подготовлен к выводу на рынок в рамках реализации программы «Цифровые продукты» – одной из ключевых составляющих единой цифровой стратегии госкорпорации «Росатом», утвержденной в конце 2018 г., – и официально представлен партнерам и бизнес-сообществу на специальном мероприятии в Москве 10 декабря 2019 г.

Системы поддержки принятия диспетчерских решений, к которым относится цифровой продукт «Волна», играют важную роль в работе автоматизированных систем диспетчерского управления в Единой системе газоснабжения (ЕСГ). Именно с их помощью осуществляются автоматизация планирования, контроля и анализа состояния технологических процессов, выработки управляющих воздействий и оценки их возможных последствий.

Целью развития диспетчерского управления ЕСГ на современном этапе является переход на проактивный метод управления, при котором происходит определение прогнозного наилучшего состояния ЕСГ и его формирование путем выработки и реализации команд на управление производственными объектами с учетом времени реагирования системы на эти команды. «Волна» помогает решать некоторые из этих задач: сегодня решение успешно используется в качестве инструмента моделирования в четырех дочерних газотранспортных обществах «Газпрома».

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева сказала: «Атомная отрасль в силу специфики своей деятельности располагает многими уникальными разработками, используемыми для эффективного решения задач, стоящих перед нашими предприятиями. Сегодня, когда мы отлично понимаем, что импортозамещение – это не просто слова, а реальная необходимость, создание и вывод на рынок отечественных тиражируемых программных продуктов становится очень важной задачей. Сегодня мы представляем широкой аудитории комплекс "Волна", использующий оригинальные методологии РФЯЦ-ВНИИТФ. "Волна" – пример уникального отечественного цифрового продукта, созданного в тесном сотрудничестве с "Газпромом". Такое партнерство, кроме прочих достоинств, делает цифровой продукт максимально защищенным от риска, связанного с вендором, – ведь "Волна" разработана госкомпаниями, надежно закрепленными на отечественном рынке. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров из "Газпрома". На наш взгляд, сотрудничество таких глобальных промышленных лидеров, как "Росатом" и "Газпром", способно внести существенный вклад в развитие отечественного рынка цифровых продуктов и дальнейшего продвижения их на мировой рынок».

Программно-вычислительный комплекс (ПВК) «Волна» предназначен для использования в газотранспортных обществах «Газпрома» в целях поддержки принятия диспетчерских решений по управлению газотранспортными системами (ГТС).

Комплекс обеспечивает выполнение следующих задач: проведение инженерных расчетов стационарных и не стационарных режимов работы ГТС; расчет и контроль текущих режимов ГТС в режиме реального времени; прогнозирование, оптимизация и планирование режимов транспортировки газа; обучение и повышение квалификации диспетчерского персонала; комплекс может также применяться для проведения инженерных расчетов в области проектирования газотранспортных систем.