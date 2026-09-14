CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

15 октября 2026 г. CNews проведет конференцию «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности».

С докладами выступят

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы;
Александр Царенков, руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан»;
Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;
Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «Топ-Сервис»;
Дарья Музанкова, менеджер проекта, «Группа Лента»;
Анна Фоломеева, Product Owner (Directum RX), METRO Russia;
Владимир Поляков, ведущий руководитель проектов, «Детский мир» («ДМ-Тех»);
Александр Квашин, директор по цифровизации, РУДН;
представитель компании ККМП ТЕХ.

Вопросы к обсуждению

Российский рынок

  • Какую динамику демонстрирует сегмент СЭД/ECM?
  • Какие законодательные инициативы выступают главными катализаторами перехода на безбумажные технологии?
  • В каких секторах экономики внедрение электронного документооборота достигло стадии зрелости, а где сохраняется консервативный подход?
  • Насколько глубоко инструменты ЭДО проникли в среду малого и среднего бизнеса?
  • Какие факторы — от психологических барьеров до технических сложностей —мешают окончательному отказу от бумажных дубликатов?

Российские решения

  • Как переформатировался рынок и распределились доли игроков после ухода глобальных ИТ-гигантов?
  • Какие отечественные платформы сегодня задают стандарты качества и наиболее востребованы при масштабных миграциях?
  • Можно ли констатировать полную независимость российского ECM-стека от импортных библиотек, баз данных и системного ПО?
  • Какова сегодня пропорция между SaaS-сервисами и классическими On-premise инсталляциями в корпоративном сегменте?
  • Какие функциональные блоки становятся «входной точкой» при первичной автоматизации документооборота?

Технологии и решения

  • Какие сценарии использования ИИ и машинного обучения уже стали стандартом в российских ECM?
  • Насколько глубоко отечественные КЭДО проработаны с точки зрения методологии и соответствия ТК?
  • По каким финансовым и операционным показателям российский бизнес оценивает ROI от внедрения безбумажных технологий?
  • Какие критерии кибербезопасности и требования регуляторов являются определяющими при выборе ECM?
  • На какие зарубежные рынки ориентированы российские разработчики систем управления контентом?

Проблемные точки

  • Какие архитектурные сложности возникают при стыковке СЭД с «тяжелыми» ERP и CRM-системами в рамках импортозамещения?
  • Как на практике реализуются механизмы долгосрочного хранения документов с сохранением их юридической силы в течение десятилетий?
  • В чем заключаются фундаментальные отличия российской школы документооборота от западных концепций ECM?
  • Как компании преодолевают инерцию сотрудников и «цифровой консерватизм» при массовом внедрении новых ИТ-инструментов?
  • Какие угрозы — от технологических сбоев до изменений в законодательстве — должны быть в фокусе внимания при внедрении ECM?

Будущее рынка

  • Какой объем и структуру рынка ЭДО прогнозируют эксперты к началу 2030 года?
  • Как интеграция смарт-контрактов и новой формы валюты трансформирует финансовый и договорной документооборот?
  • Ожидается ли появление новых форматов документов (например, XML-визуализация), которые упростят межведомственное взаимодействие?
  • В каких консервативных отраслях в ближайшее время произойдет «цифровой прорыв»?
  • Можно ли ожидать полной ликвидации физических архивов в России и что станет финальной точкой в этом процессе?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении СЭД/ECM, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

«Калашников» рассекретил комплекс «Зверобой» для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026