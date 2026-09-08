Российская микроэлектроника на 84% перешла на отечественные материалы. Но делают их из иностранного сырья

Российские предприятия используют 84% отечественных материалов для производства микроэлектроники, однако почти все они производятся из иностранного сырья.

Отечественные материалы?

Как выяснил CNews, российские предприятия используют 84% материалов для производства микроэлектроники отечественного производства. При этом 90% этих материалов производятся из иностранного сырья. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2026» рассказал руководитель департамента материалов «МНТЦ МИЭТ» Вадим Ежлов. Такие материалы он назвал «условно отечественными».

Остальные 16% приходится на иностранные. Всего же речь идет о 5112 наименований материалов, следует из презентации. Большая часть из них приходится на пассивную электронику (4150 наименований, 86% из которых отечественного производства). Остальная часть — 947 позиций относятся к микро-, СВЧ и силовой электронике. Тут ситуация отличается: 74% материалов отечественные, а — 26% иностранные.

Разбивка по категориям

В категории микро, СВЧ и силовой электроники доля отечественной продукции составляет 73% (из 618 позиций), в технологических — 55% (из 25 позиций), в конструкционных — 95% (из 295 наименований материалов).

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Большинство материалов для микроэлектроники в России из иностранного сырья

В пассивной электронике 77% отечественных материалов относятся к категории радиоэлектротехнические (всего 1602 позиции). Среди технологических материалов 55% отечественных (50 наименований) и 93% российской продукции среди конструкционных материалов (2442 позиции).

Нет производства

Как рассказали CNews представители МНТЦ МИЭТ, речь идет о специальных материалах для радиоэлектронной промышленности. О химических материалах речь не идет.

На вопрос о том, почему большинство материалов производят из иностранного сырья в МНТЦ МИЭТ ответили, что производство сырья и исходных компонентов для производства 90 % материалов в России отсутствует. «После распада СССР многие сложные химические производства пришли в упадок: разрушились цепочки, ушли компетенции, закрылись лаборатории, рассказали там. — Наладить выпуск таких веществ требует больших инвестиций в НИОКР, сложного и дорогого оборудования, подготовки кадров».

По словам представителя МНЦ МИЭТ, запуск такого производства осложнен тем, что в России нет высокого спроса на такие материалы, способного повлиять на выгодную цену для потребителя.

Программа электронного машиностроения

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г. Для этого в России будет запущено 110 ОКР. Документ разработан Минпромторгом и МНТЦ МИЭТ. Он содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, системы автоматизированного проектирования (САПР). Минпромторг также завершает работу над созданием отдельной программы по локализации производства критических компонентов технологического оборудования.

По данным Минпромторга, на программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. При этом отрасль недофинансирована.

Как ранее писал CNews, по данным Минпромторга, программе не хватает 33,1 млрд руб. Необходимый объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР на 2026–2028 гг. — только 90,8 млрд руб. В результате к концу 2025 г. отставание по запуску НИОКР достигло свыше 60 работ.

Позже CNews писал, Минпромторг отменил несколько тендеров, критически важных для создания отечественных литографов, способных работать с топологией 90 нм и ниже. Речь идёт о материалах, без которых невозможно производство современных чипов. В частности, был отменен тендер стоимостью 1,6 млрд руб. на освоение производства в России слитков монокристаллического фторида кальция. Этот материал необходим для оптических элементов эксимерных лазеров с длиной волны 193 нм, которые используются в высокоразрешающих фотолитографических установках. Сейчас поставки этого материала в Россию недоступны, а его производством занимаются лишь зарубежные компании — Nikon (Япония), Corning (США) и Hellma (Германия).

Опрошенные CNews источники связали отмену тендеров с дефицитом бюджетного финансирования программы развития электронного машиностроения.