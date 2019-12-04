«Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» займется внедрением систем интеллектуального учета электроэнергии, развитием систем контроля и диагностики оборудования, а также совершенствованием телекоммуникаций «Мечел-энерго», входящей в горнодобывающую и металлургическую группу «Мечел». Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором «Мечел-энерго» Денисом Графом и заместителем генерального директора концерна «Автоматика» Александром Беловым.

В соответствии с соглашением «Ростех» создаст для «Мечела» ряд уникальных цифровых систем. В частности, автоматизированный комплекс для удаленного контроля и диагностики состояния энергооборудования – паровых котлов, турбин, турбогенераторов, электродвигателей, элементов высоковольтных подстанций. Кроме того, планируется создание системы сбора и обработки данных от электростанций. В перспективе для управления всем энергетическим комплексом группы «Мечел» будет создан ситуационно-аналитический центр.

«Наши решения позволяют в режиме онлайн контролировать работу оборудования и предупреждать нештатные ситуации, повышают стабильность работы энергетического оборудования, снижают эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Их внедрение позволяет улучшить энергоэффективность предприятий и оптимизировать издержки. Уверен, что опыт внедрения цифровых решений в компании "Мечел" станет стимулом для развития добывающей и металлургической промышленности в целом», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В числе разработок, предлагаемых к внедрению на объектах «Мечела», также современные приборы и системы интеллектуального учета электроэнергии на отечественной микроэлектронной базе. Новое оборудование позволит в режиме онлайн отслеживать расход электроэнергии на предприятиях, оптимизировать энергопотребление и оперативно устранять сбои.

«Высокотехнологичные импортозамещающие решения концерна "Автоматика" в области энергетики позволят "Мечел-энерго" и дальше проводить модернизацию своих энергетических предприятий, оснащая их современным оборудованием», – отметил генеральный директор «Мечел-энерго» Денис Граф.

Еще одним значимым проектом «Ростеха» в интересах «Мечела» станет «Цифровой электромонтер»: мобильное приложение, предназначенное для автоматизации деятельности персонала, выполняющего работы по техническому обслуживанию и ремонту. Оно позволит планировать задания, заказывать транспорт и спецтехнику, контролировать выполнение работы и другое.