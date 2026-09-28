CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника ИТ в торговле
|

Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

В Казахстане совместно со Starlink Mobile запускают спутниковую мобильную связь по технологии Direct to Cell. Она позволит пользоваться отдельными услугами связи на смартфоне за пределами наземного мобильного покрытия. Технология Direct to Cell обеспечивает прямое подключение совместимого смартфона к спутникам Starlink Mobile без специального спутникового телефона, внешней антенны или дополнительного оборудования. Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть.

Запуск спутниковой мобильной связи

Спутниковую мобильную связь Starlink Mobile запустили в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта (ИИ) и цифрового развития Казахстана.

В сентябре 2026 г. компания Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile при поддержке Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана запустили спутниковую мобильную связь по технологии Direct to Cell («прямо к сотовому»). Новая услуга позволит пользоваться отдельными сервисами связи на обычном смартфоне даже за пределами зоны наземного мобильного покрытия.

snimok_ekrana_2026-09-28_151551.png

Starlink
Участник СНГ вместе со Starlink запускает связь напрямую со спутников на смартфон за пределами сотовых сетей

Технология обеспечивает прямое подключение совместимого смартфона к спутникам Starlink Mobile без специального спутникового телефона, внешней антенны или дополнительного оборудования.

Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть. Для клиентов Beeline Казахстан в промо-период услуга будет бесплатной.

Предыстория проекта

Внедрение связи Starlink Mobile стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (Kassym-Jomart Tokayev) в США в 2025 г.

В ноябре 2025 г. министерство и Beeline Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии Direct to Cell. Уже в декабре 2026 г. состоялись первые практические испытания.

«Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям», - отметил заместитель премьер-министра - министр ИИ и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев (Jaslan Mаdiev).

Где и кому пригодится

Спутниковая связь дополняет наземную мобильную инфраструктуру и расширяет возможности связи в отдаленных районах, на загородных трассах и в горной местности. Подключение возможно при отсутствии наземного покрытия и наличии условий для установления соединения со спутником.

Технология создает дополнительные возможности для передачи сообщений из труднодоступных районов, а также в ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена. Такая связь может быть полезна туристам, жителям отдаленных населенных пунктов, сотрудникам дорожных и коммунальных служб.

На первом этапе подключение доступно на совместимых Android-устройствах. В дальнейшем планируется расширение поддержки других операционных систем (ОС).

А что в России?

Starlink в России находится вне закона, писал CNews. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи Интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, должны включать в реестр запрещенных сайтов.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Абонентское оборудование зарубежных систем зачастую работает на частотах, не согласованных с российской радиочастотной службой, и создает помехи для легальных сетей, пояснял «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

К тому же в России есть планы по созданию отечественных систем спутниковой связи, например, системы «Рассвет» от компания «Бюро 1440», и им проще конкурировать, когда рынок очищается от нерегулируемого импорта, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Боятся США — берут пример с России. В Европе чиновников пересаживают с Windows на суверенную NixOS на базе Linux

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

Россия намерена выпускать чипы для военной промышленности на своей территории к 2036 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок систем для интегрированного бизнес-планирования 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026
ОБЗОР Специализированные СУБД для платформы «1С» 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026