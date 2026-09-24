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Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

На очередном CNews FORUM эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприятии.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2026 можно уже сейчас.

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Евгений Тюленев, ИТ-директор, ГК «АгроТерра»

Участие в CNews FORUM 2026 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, Артем Натрусов; генеральный директор, член совета директоров, «Холдинг Аква и Натура Сиберика», Святослав Вильк; ИТ-директор, ГК «АгроТерра», Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD, Михаил Мартынов; директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий, Кирилл Цверкун; директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт «Пулково»), Андрей Нестеров; CIO, «Первая Экспедиционная Компания», Денис Гурко, технический директор; «Тануки», Илья Синилевич; директор по информационным технологиям, «Ресо-Лизинг», Денис Богданов; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква», Юлия Яровикова; ИТ-директор, «Эколибри», Александр Грисенко; управляющий директор, «Ижевский завод тепловой техники», Станислав Ромащев; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1», Дмитрий Кондратьев; Вице-Президент - начальник Департамента управления данными, Газпромбанк, Алексей Бондаренко; директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «РУСАЛ», Иван Казарин; консультант по Цифровизации/ИИ Кирилл Алифанов; руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах, Светлана Берендеева; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации Роман Мезенцев; руководитель Центра городских данных, «КБ Стрелка», Даниил Переяславцев; сооснователь, «ABPMP», Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD, Мария Полянская; руководитель научного отдела, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы, Рустам Ерижоков; директор, «Ассоциация больших данных», Илья Кананыкин; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «ГК Норникель», Алексей Манихин.

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Михаил Мартынов, вице-президент по ИТ, BIOCAD

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

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Алексей Манихин, директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям,ГК Норникель

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

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Алексей Яковенко, вице-президент по трансформации, Русская Медная Компания
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На секции «Цифровизация промышленности» выступят: вице-президент по трансформации, «Русская Медная Компания», Алексей Яковенко; ИТ-директор, ГК «АгроТерра», Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD, Михаил Мартынов; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, ГК «Норникель», Алексей Манихин; модератор, ex-директор по ИТ, ОКТО Золото, Михаил Кисленко; директор по развитию, ГК «Свеза», Николай Городецкий; руководитель направления цифровизации производства, АБ ИнБев Эфес (Напитки Вместе), Евгений Горбунцов; руководитель особо значимого проекта, к.т.н., ОАК, Елена Клейменова; директор департамента цифровых продуктов, АО «ТВЭЛ», Юрий Козеренко; заместитель руководителя отдела цифровых технологий, «НПП «МЕРА»», Ксения Черниченко.

Секция «Цифровизация промышленности» посвящена разнообразным сферам ее цифрового развития, главным решениям российских вендоров и внедрению в промышленность ИИ и роботов .

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