Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

В 47 школах Приморского края открылись инновационные инженерные классы, где дети учатся робототехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати. Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ и резидента «Сколково» – компании «РОББО». Сумма госконтракта – 86 млн рублей.

Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Новую концепцию преподавания предметной области «Технология» Министерство просвещения РФ утвердило в конце 2018 года. Она предполагает введение в образовательный процесс таких предметов, как программирование, 3D-моделирование, прототипирование, робототехника и системы автоматического управления, технологии «умного дома», интернета вещей и др.

Победителем открытого аукциона на поставку образовательных комплексов, который состоялся в июле 2019 года, стал Приморский филиал «Ростелекома». Для оборудования школ было выбрано решение российского разработчика – инновационный инженерный класс «РОББО Класс». Стоимость госконтракта составила 86 млн рублей.

Инженерные инновационные классы появились в 47 школах – как в крупных городах, так и в сельской местности. В октябре 2019 года обучение по работе с новым оборудованием прошли больше 100 педагогов края. Доступ к обучению с применением новых технологий получили порядка 15000 школьников.

В комплект каждого из классов вошли робототехнические конструкторы, которые позволяют создать и запрограммировать своего робота, 3D-принтер, на котором можно напечатать детали корпуса робота и другие изделия, центр 3D-прототипирования для лазерной гравировки и фрезерной обработки, цифровая лаборатория с разнообразными датчиками, которая позволяет изучать окружающий мир. «РОББО Класс» предназначен не только для организации уроков «Технология», но и изучения других предметов – например, для проведения опытов и реализации проектов на уроках физики, химии, информатики, естествознания, экологии, биологии.

Павел Фролов, основатель компании «РОББО», сказал: «Президент России неоднократно заявлял о необходимости воспитывать культуру инженерной и исследовательской работы в школах. Сегодня эту задачу реализуют Агентство стратегических инициатив, Кружковое движение НТИ и программа "Кадры для цифровой экономики" в рамках системы дополнительного школьного образования и модернизации уроков "Технология". Приморский край – первый регион, который системно начал внедрять в школах новый стандарт в обучении предмету "Технология". Чаще всего этот процесс носит точечный характер и отдается "на откуп" директорам школ, которые не всегда готовы к переменам. В Приморском крае инициатива модернизации системы школьного образования исходит непосредственно от губернатора региона, и это самым благоприятным образом сказывается на скорости и качестве подготовки молодых профессиональных кадров для новой цифровой экономики России».

Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала «Ростелекома», сказал: «Робототехника и программирование относятся к перспективным направлениям, которые интересны нашей компании. Развивая инженерные способности школьников, мы способствуем появлению на рынке труда молодых талантливых специалистов, способных нестандартно мыслить и проектировать. Создание обучающих классов не было бы возможно без наших партнеров – компании "РОББО", которая показала эффективность своих методик не только в России, но и в Финляндии, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Великобритании, США, Германии, Испании, Италии, Румынии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Сотрудничая с ними, мы уверены, что получаем не просто оборудование, а комплексное решение, дополненное рекомендациями для педагогов, поурочными планами и постоянной технической поддержкой».

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ), сказал: «Что должно быть первой грамотностью сегодняшнего ребенка? Ответ очевиден, но совершенно невероятен. Алфавит — это прошлая реальность. Сегодня первой грамотностью является программирование. Детям с 3 лет нужно давать навыки алгоритмического мышления, навыки программирования, управления робототехникой – до того, как ребенок научился читать. Именно это формирует те основы мышления, которые позволяют ему быть успешным в том сумасшедшем мире, в котором мы с вами стремительно оказываемся. И это сегодня возможно, есть соответствующие методики и технологии».

Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ, проректор Дальневосточного федерального университета по развитию, сказал: «Образовательные решения "РОББО" – полностью российская разработка, и важно, что эти технологии становятся доступны не только в рамках дополнительного образования, но и стали внедряться в школьное образование. В Приморье сложилась одна из сильнейших в мире школ студенческой робототехники, разработки дальневосточных ученых в этой сфере широко известны в международном академическом сообществе, используются ведущими компаниями для реализации крупных проектов, действует Центр развития робототехники, чьи образовательные практики в работе с детьми признаны одними из лучших в стране. Использование технологий компании-участника Кружкового движения "РОББО" в школьной программе позволит вовлечь больше школьников в орбиту НТИ, усилить подготовку будущих студентов, исследователей и разработчиков – нового поколения технологических лидеров России в сфере робототехники».

Олег Подольский, директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики «Университета 20.35», сказал: «Цифровая эпоха предполагает быструю смену требований к уровню профессиональных компетенций специалиста. Но есть навыки, которые будут востребованы всегда и позволят специалисту отвечать на любые вызовы времени. Это критическое и аналитическое мышление, умение работать в команде, предлагать новые креативные решения под задачи цифровой экономики. Воспитывать эти навыки важно со школы. Обновленная концепция предмета "Технология" как раз и должна решать как задачи формирования ключевых компетенций цифровой экономики, так и интереса к созиданию и использованию технологий».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Проект, который реализован в Приморье, – это прорыв для нашего резидента компании "РОББО". Участие в исполнении госконтракта на сумму 86 млн рублей можно назвать признанием на государственном уровне. Технологии и методики "РОББО" в образовательной робототехнике не только выдерживают конкуренцию с иностранными решениями, но и превосходят их по глубине и возможностям применения в образовательном процессе. Надеюсь, другие регионы возьмут на вооружение опыт Приморья и начнут системно внедрять проверенные отечественные решения для модернизации уроков "Технология" в школах».

«РОББО» – российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент Сколково и АО “Технопарк Санкт-Петербурга”. Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«РОББО» представляет на мировом рынке EdTech два продукта: «РОББО Класс» – это решение для образовательных учреждений, включающее в себя набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего; «РОББО Клуб» – это франшиза кружков робототехники и свободного программирования, где дети проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования и воплощения собственных роботов в реальность при помощи 3D-моделирования и 3D-печати.

С помощью «РОББО» обучается 50000 детей в более чем 200 школах и 110 кружках 16 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония.

«РОББО» дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии (FinLanding) и Японии (Fukuoka Startup Day), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания «Лучший социальный проект-2018».