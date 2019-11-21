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«Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустит первое отечественное производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежных поставок СВЧ-аппаратуры для космической отрасли.

Каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также приемопередающее оборудование. Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-переключателями, обеспечивающими передачу энергии с минимальными потерями. Основными потребителями СВЧ-переключателей являются предприятия ракетно-космической отрасли, в том числе Российские космические системы, ФГУП НИИР, Информационные спутниковые системы им. Решетнева.

Производство СВЧ-переключателей будет развернуто на саратовском НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») в начале 2021 г. Общий бюджет проекта составляет 344 млн руб., из которых 250 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Сегодня в российских спутниках применяются исключительно зарубежные СВЧ-переключатели, но благодаря запуску нового производства доля иностранных поставщиков сократится до 10-30%. Финансовые средства ФРП помогут НПП "Алмаз" в кратчайшие сроки начать серийный выпуск новейших образцов СВЧ-изделий для космических аппаратов», — сказал Михаил Апин, первый заместитель генерального директора «НПП «Алмаз».

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