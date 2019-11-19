«Криптонит» возглавит разработку стандартов постквантовой криптографии в России

Руководители лаборатории криптографии НПК «Криптонит» будут разрабатывать проекты национальных стандартов России, определяющие постквантовые механизмы криптографической защиты информации. Решение об этом было принято на заседании технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК 26).

«Создание рабочей группы позволит нам возглавить процесс разработки и стандартизации новых криптографических примитивов и протоколов, устойчивых к атакам с помощью квантового компьютера. НПК "Криптонит" берет на себя роль лидера в развитии этого перспективного направления в масштабах страны», — сказал руководитель лаборатории криптографии НПК «Криптонит» Василий Шишкин.

Актуальность постквантовой криптографии велика как никогда, отмечают в «Криптоните». Последнее десятилетие ознаменовалось большим количеством исследований в области построения квантовых компьютеров — специальных вычислителей, которые используют квантово-механические явления для решения математических задач, являющихся сложными или неразрешимыми для обычных компьютеров. Так в 2018 г. компания Google анонсировала создание квантового компьютера, состоящего из 72 кубитов. Компания Intel завершила разработку квантового компьютера, содержащего 49 сверхпроводящих квантовых кубитов, которые позволяют увеличить показатели надежности хранения и обработки квантовой информации. Ряд экспертов говорят о появлении в ближайшем десятилетии квантового компьютера, способного решать реальные вычислительные, в том числе и криптографические задачи. В этих условиях значение криптографической защиты данных становится решающим в государственных масштабах.

«Создание любой современной криптографической инфраструктуры требует значительного количества времени. Поэтому, независимо от точного времени наступления эры квантовых компьютеров, необходимо начать подготовку к ней всех российских систем информационной безопасности уже сейчас», — сказал Василий Шишкин.

Также на заседании ТК 26 был дан старт работам по разработке национальных стандартов в области требований и методов испытаний сервисов безопасности для радиоинтерфейсов связи и криптографических наборов в технологиях автоматической идентификации и сбора данных (RFID). Работы по этому направлению будут координироваться сотрудниками НПК «Криптонит». Технология радиочастотной идентификации (RFID — Radio Frequency Identification) описывает способы бесконтактной автоматической идентификации и аутентификации объектов, при которых возможен обмен данными, в том числе в защищенном режиме.