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В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города

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С начала 2019 г. в базе практик Smart City на платформе ICT.Moscow собрали более 500 российских и зарубежных проектов. В ней представлены технологические решения таких крупнейших мегаполисов, как Лондон, Сингапур, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Токио и другие. Об этом CNews сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.

Также в базе опубликовано более 220 смарт-практик российских городов, в том числе 49 проектов Москвы.

«Москва остается примером для крупнейших умных городов. Каждые несколько месяцев в мире появляются проекты, аналоги которых в столице реализованы уже давно. Например, во втором квартале этого года в Сингапуре заработала бесконтактная оплата с помощью банковских карт в общественном транспорте, а в начале года Гонконг запустил свою программу открытых данных. Для москвичей эти технологии являются привычной частью жизни», — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Также в числе столичных смарт-практик на портале ICT.Moscow представлены порталы «Активный гражданин», «Наш город» и crowd.mos.ru, проект «Карта москвича», «Московская электронная школа», ЕМИАС, «Общегородской контакт-центр», официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru и другие.

В начале осени столица получила сертификат Международного союза электросвязи об успешной реализации ключевых показателей эффективности (KPI) для умных устойчивых городов.



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