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Ростех защитит IT-инфраструктуру ангольского оператора сотовой связи Movicel

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и ангольский оператор сотовой связи Movicel S.A. заключили контракт об оказании услуг по повышению уровня информационной безопасности оператора. Российские специалисты уже провели комплексный аудит оператора, на новом этапе сотрудничества все выявленные уязвимости в системе безопасности будут устранены.

В подписании контракта, которое состоялось 23 октября, в первый день работы саммита «Россия-Африка», приняли участие председатель правления Movicel S.A. Аристид Сафека и заместитель генерального директора по науке и производству концерна «Автоматика» Андрей Новиков. В соответствии с подписанным документом российская сторона устранит уязвимости, выявленные в ходе комплексного аудита информационной безопасности сетей оператора и инвентаризации IT-инфраструктуры ангольской компании.

Сегодня концерн «Автоматика» также развивает научно-техническое сотрудничество с африканским странами в сфере проектирования и создания защищенных систем связи, внедрения комплексных решений по обеспечению безопасности государственной и коммерческой телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, Концерн «Автоматика» намерен продвигать на этих рынках средства противодействия беспилотным летательным аппаратам. Образцы таких устройств были представлены потенциальным заказчикам на площадке саммита «Россия-Африка».

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