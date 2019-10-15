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«Ростех» представил решения для цифровой инфраструктуры Москвы

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

«Ростех» представил правительству Москвы современные высокотехнологичные разработки, готовые к интеграции в цифровую инфраструктуру Москвы. Среди них – цифровые избирательные участки, защищенные системы связи, медицинскую технику, оборудование для транспорта и системы управления инфраструктурными объектами столицы.

На площадке холдинга «Швабе» предприятия радиоэлектронного кластера (РЭК) «Ростеха» продемонстрировали свою продукцию руководству Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и «Московского инновационного кластера». На встрече глава московского департамента Алексей Фурсин отметил, что представленные разработки отвечают потребностям современного мегаполиса.

«Москва – стратегически важный регион для "Ростеха". В столице расположены ведущие предприятия и институты корпорации, здесь мы реализуем перспективные проекты, развиваем инфраструктуру "умного города". Корпорация поставляет оборудование и обслуживает интеллектуальную транспортную систему (ИТС) столицы, внедряет электрический транспорт и инфраструктуру для него, "оцифровывает" избирательные процедуры. Сегодня "Ростех" предлагает новое поколение решений для городского хозяйства, телекоммуникационную и компьютерную технику, оборудование для транспортной инфраструктуры, а также продукция для здравоохранения. Эти разработки призваны повысить безопасность и качество жизни москвичей», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал «умные» приборы учета электроэнергии, теплонасосные системы для автономного тепло- и холодоснабжения, цифровые комплексы для ситуационного управления городской инфраструктурой, в том числе энергоснабжением, оборудование для центра обработки данных, проект роботизированного склада и другие разработки. Холдинг «Швабе» представил оборудование для транспортной системы Москвы, а также технику для оказания первой помощи и кардиодиагностики.

Концерн «Автоматика» представил столичным властям комплекс технических средств для цифровых избирательных участков, IP-телефоны «Фотон-Т1» и IVA, доверенную телекоммуникационную систему «Фотон А», двухконтурный персональный компьютер «Бином-КА», вычислительный комплекс «Эльбрус 801М» и сервер «Эльбрус 804», систему хранения данных (СХД) «Купол», а также защищенную видео-конференц-связь. Гостям мероприятия также продемонстрировали комплексное решение для телемедицины, которое сейчас проходит апробацию на базе Института электронных управляющих машин (НИЭУМ) им. Брука.

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