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Спецпроекты

Москвичам поступают электронные письма с компьютерным вирусом

ИТ в госсекторе

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы зафиксировал вредоносную рассылку, которая приходит москвичам по электронной почте. Письмо с темой «Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14.10.2019. Информация в приложенном файле.» рассылается горожанам с электронной почты no-reply@md.mos.ru якобы от лица многофункциональных центров «Мои документы». Департамент предостерегает, что письмо содержит вложенный компьютерный вирус.

Специалисты ДИТ установили, что неизвестными злоумышленниками проведена подмена адреса электронной почты отправителя. Письма направляются с сервера, зарегистрированного в другой стране.

«В случае получения подобного письма, мы настоятельно рекомендуем москвичам удалить его и ни в коем случае не открывать вложенный файл», - отметили в ведомстве.

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