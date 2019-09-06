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Международные соревнования по робототехнике IYRC 2020 впервые пройдут в России

ИТ в госсекторе

В 2020 году пройдут десятые соревнования по робототехнике IYRC и почетное право принять участников юбилейных состязаний выпало России.

Уникальные состязания в сфере робототехники и информационных технологий International Youth Robot Competition объединяют юных инженеров со всего мира. Ежегодно соревнования собирают до 2000 участников из 28 стран, которые включены в международную ассоциацию молодежной робототехники IYRA.

Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники подал заявку РФ на право проведения юбилейных Х Международных соревнований. О своем желании принять международные соревнования также заявляли Китай, Сингапур и Израиль. Процесс выбора проходил путем голосования стран-участников Международной ассоциации молодежной робототехники. По итогам голосования российская заявка была поддержана абсолютным большинством голосов.

Международные соревнования по робототехнике IYRC 2020 пройдут в августе в рамках Московского Международного цифрового форума Russian Digital Forum на территории инновационного центра «Сколково» («Гиперкуб»). Мероприятие состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в качестве организаторов выступают ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» и официальный представитель Ассоциации Детской робототехники IYRA в России и СНГ компания «Брейн Девелопмент».

Ожидается, что форум продлится 4 дня в формате масштабного мероприятия, которое кроме соревнований IYRC 2020 объединит крупные российские ежегодные события по робототехнике и смежным направлениям. В рамках Russian Digital Forum пройдут цифровые выставки и шоу-программы, хакатоны и мастер-классы по нейрогеймингу, фестиваль цифровых технологий «ДЕТалька», открытые лекции и соревнования по техническим видам спорта.

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