В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА

«ICL Системные технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам критической информационной инфраструктуры соблюдать требования Федерального закона от 26.07.2017 года № 187-ФЗ, обеспечивая безопасность важных объектов.

Под закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» попадают как индивидуальные предприниматели и юридические лица, так и государственные органы, и учреждения, которым принадлежат информационные системы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, работающие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банкинга, а также оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Согласно требованиям, все подобные компании должны пройти специальное категорирование, защитить свои объекты от неправомерного доступа и предотвратить нежелательные воздействия, из-за которых может нарушится их работа, организовать мониторинг кибербезопасности, а также взаимодействовать с ФСБ России по вопросам обнаружения, информирования и реагирования на компьютерные инциденты.

По словам министра информатизации и связи Республики Татарстан Айрата Хайруллина, выполнить собственными силами все требования закона не просто даже крупным организациям - для этого нужна соответствующая квалификация, специалисты, выстроенные процессы, компетенции и средства защиты от киберугроз.

«Поэтому на базе компаний, обладающих необходимым опытом и экспертизой в сфере защиты информации, создаются центры ГосСОПКА, которые помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них до того, как они повлекут за собой сбои в критических объектах, финансовые потери и техногенные аварии», — заявил министр.

Чтобы стать центром ГосСОПКА и оказывать подобные услуги, кандидат должен иметь квалифицированные кадровые ресурсы, необходимые программно-технические средства, лицензии ФСБ и ФСТЭК России, выстроенные процессы и нормативные документы в соответствии с требованиями к подразделениям и должностным лицам субъектов ГосСОПКА, а также заключить соглашение о взаимодействии с НКЦКИ на основе добровольной оценки центров ГосСОПКА на соответствие требованиям.

Первым, кто успешно прошёл такую проверку, стал Центр мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты компании «ICL Системные технологии» (SOC ICL СТ).

«Мы прошли оценку и получили от НКЦКИ заключение о соответствии требованиям и рекомендации по развитию и совершенствованию наших процессов по мониторингу информационной безопасности, анализу киберугроз и реагированию на компьютерные инциденты. Кроме того, мы завершили процедуру получения необходимой лицензии ФСБ России и в ближайшее время планируем заключить соглашение о взаимодействии с НКЦКИ» — сказал директор компании «ICL Системные Технологии» Айдар Гузаиров. — Проверка была важна не только для нас, она принесла пользу и самим проверяющим так как помогла проверить не только нас, но и методологию по оценке центров ГосСОПКА. Приятно, что мы стали первой компанией в проекте федерального масштаба».