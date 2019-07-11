Росатом представил комплексное решение для «умных городов»

Руководитель проектного офиса «Умный город» компании «Русатом Инфраструктурные решения» Максим Исаев представил га «Иннопроме» проект «Бережливый умный город», который позволяет избежать «лоскутного» видения и встроить все эти решения в единую систему управления городом.

«Города сейчас подвержены изменениям, поэтому требуется постоянная актуализация и настройка различных городских систем под новые требования и вызовы, а также внедрение новых технологически ориентированных подходов, – отметил Максим Исаев. – Например, мы разработали методологию «Бережливый умный город» (Lean Smart City). Это технология непрерывных улучшений процессов муниципалитета, повышения их эффективности, снижения потерь, экономии ресурсов на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных. Технология основана на подходах Производственной системы Росатома (ПСР) – культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества».

Собственные наработки Росатома в комбинации с обучением участников проекта принципам и подходам «Бережливого умного города» позволяют наиболее эффективно подойти к цифровой трансформации городов, открывают возможности для поэтапного расширения функционала «умного города», исходя из потребностей и стратегических целей города и региона.

Проект уже реализован в Сарове (Нижегородская обл.), он входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат. По оценкам администрации города Сарова, внедрение технологии «Бережливого умного города» приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год. Сейчас технология тиражируется в городах атомной отрасли, эта уникальная компетенция Росатома в области цифровизации муниципального управления востребована во всех регионах России.