ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов

Департамент информационных технологий Москвы рассказал о расширении списка электронных госуслуг в Москве, который продолжает совершенствоваться и делать жизнь автомобилистов проще.

«Автомобилистов в столице с каждым годом становится всё больше, это миллионы человек. Электронные госуслуги на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» существенно упрощают им жизнь и экономят время. Поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать наши сервисы, добавлять новые возможности», - сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Чтобы не купить машину с плохой историей, информацию об автомобиле можно бесплатно проверить на портале mos.ru. Система покажет, сколько владельцев было у машины, попадала ли она в ДТП, каков пробег и результаты техосмотра. Сервис также уведомит пользователя, если автомобиль находится в розыске или использовался в качестве такси. Для получения информации надо ввести госномер или VIN, а также указать серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Зарегистрировать автомобиль в интернете не получится - для этого нужно обратиться в один из двух флагманских офисов госуслуг «Мои документы» или ГИБДД. Записаться на регистрационные действия можно онлайн: на портале mos.ru в разделе «Услуги». После этого автомобилисту останется распечатать талон предварительной записи, взять необходимые документы и прийти к назначенному времени в МФЦ или ГИБДД. За шесть месяцев москвичи воспользовались этой услугой более 19,5 тысяч раз.

Также на mos.ru можно записаться на прием в ГИБДД для оформления или замены прав. Запись на медкомиссию для получения справки также можно оформить на портале.

В Москве установлено более 170 тысяч видеокамер. Если произошло ДТП или автомобилист не согласен с выписанным штрафом, он может запросить видеозапись инцидента. Для этого надо позвонить на горячую линию по номеру +7 495 587-00-02, зарезервировать видеоархив с камеры и передать номер заявки правоохранительным органам. Жители столицы активно пользуются такой возможностью. Так, в 2018 году москвичи запросили более 8,7 тысяч записей дорожно-транспортных происшествий, еще 40 раз горожане обращались за видеозаписями эвакуации автомобилей.

Также на портале mos.ru пользователь может проверить, какие штрафы выписаны ему за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения. С начала года этим сервисом воспользовались более 8 миллионов раз. Чтобы получить информацию, понадобится номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. В личном кабинете и приложении «Госуслуги Москвы» можно настроить уведомления о текущих неоплаченных штрафах: так сведения будут поступать еще оперативнее.

После проверки можно просмотреть фотографию нарушения, а также погасить штраф онлайн или распечатать квитанцию. Кстати, некоторые штрафы в течение 20 дней можно оплатить со скидкой 50 процентов - портал mos.ru также предоставляет такую возможность. А если автомобилист не согласен с выписанным штрафом, он вправе обжаловать постановление. Сделать это необходимо в течение десяти дней.

Если водитель припарковался на пешеходном переходе или в других местах, где остановка или стоянка запрещены, его автомобиль могут эвакуировать. Узнать об эвакуации можно онлайн, введя госномер машины на сайте mos.ru. Чтобы получать информацию оперативно, можно подписаться на уведомления в приложении «Госуслуги Москвы» и личном кабинете на портале mos.ru. Если машину эвакуируют, пользователю сразу придет push-уведомление или письмо на электронную почту.

Портал mos.ru - единственный официальный способ получить разовый или постоянный пропуск на проезд грузового транспорта на территорию Москвы. Он оформляется бесплатно, а обратиться за его получением могут как физические лица, так и предприниматели. В 2019 году этой услугой воспользовались более 169 тысяч раз.

Также на портале Мэра и Правительства Москвы можно оформить парковочное разрешение. За минувшие полгода жители обратились за этой услугой 30,6 тысяч раз: более 20 тысяч обращений касались парковочных разрешений для многодетных, более 5,3 - для резидентов, более 5,1 тысяч - инвалидов.

Все эти и другие услуги для автомобилистов доступны в каталоге на портале mos.ru в разделе «Личный транспорт».