ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ

ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли: HiBrain, «Долина Кулибина», «Платформа строительных сервисов», «Р-7 офис» и «Таймбук».

Вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.

Важнейшим мероприятием в рамках форума стало подписание соглашения между правительством Нижегородской области и Международным ИТ кластером Нижегородской области (iCluster) о реализации образовательной платформы HiBrain. Платформа предоставляет доступ к образовательным курсам по программированию и обучение ИТ специальностям на базе ключевых ВУЗов, а также трудоустройство в ведущих ИТ компаниях. Носов Игорь Николаевич, вице-губернатор Нижегородской области высоко оценил платформу, пожелал быстрее достигнуть целевых показателей и выйти на федеральный уровень.

На ПМЭФ iCluster представил гостям и участникам форума прорывные, ИТ проекты, нижегородских компаний с международными амбициями: «Платформа строительных сервисов», пакет офисного ПО «Р7-офис» и решение timebook для контроля и учета рабочего времени. Также iCluster презентовал 2 инфраструктурных проекта развития ит отрасли: строительство IT кампуса в историческом центре Нижнего Новгорода «Долина Кулибина» и платформу обучения и трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.

ИТ кампус, рабочее название проекта «Долина Кулибина», подразумевает создание единого архитектурного ландшафта, преобразующего исторический центр города в духе современности. Проект призван удовлетворить нужды нижегородских ИТ компаний в офисных площадях, поскольку темпы прироста сотрудников составляют примерно 15% в год. Общая площадь жилых и коммерческих помещений кампуса составит порядка 251 тыс. кв. м., трафик территории - 3,5 млн. человек в год.

Платформа строительных сервисов - единое информационное пространство ввода, оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных дольщиков. Это полностью российское решение, разработанное нижегородской ИТ компанией «Лад». Единое цифровое представление объекта формирует надежную основу для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла здания: от первоначальной идеи до вывода объекта из эксплуатации. Пилотные проекты стартуют в 2019 году в нескольких регионах РФ.

«Р7-офис» - это российское офисное приложение, разработанное для использования в отечественных компаниях, госорганах, медицинских и образовательных учреждениях.

Пакет включает в себя профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые полностью заменить решения от Microsoft. Р-7 Офис широко известен за пределами России под торговой маркой Onlyoffice, более 5 млн пользователей по всему миру используют решение нижегородских разработчиков.

Решение timebook - это полноценная WFM (Workforce Management) система, которая автоматизирует полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный, мерчендайзеры, аутсорсеры). Решениями Таймбук ежедневно пользуются более 300 тысяч сотрудников российских компаний, в планах на 2019 год выйти на рынки Германии и Европы.

«Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке регионального правительства. Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего Новгорода и 14 ИТ компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200 человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Марат Мухарьямов, директор УК iCluster, сказал: «Наше участие в ПМЭФ и подписание с Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для подготовки и трудоустройства ИТ специалистов, подчеркивает приоритет правительства Нижегородской области на развитии цифровой экономики.

Представленные на ПМЭФ ИТ проекты являются уникальными полностью нижегородскими продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского бизнеса. Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ специалистов на душу населения в РФ.