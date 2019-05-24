ОС Astra Linux сертифицирована ФСТЭК России на обработку данных, составляющих гостайну «особой важности»

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщил об успешном завершении работ по сертификации операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск», версия 1.6) по требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Теперь, по заявлению представителей компании, Astra Linux Special Edition, единственная в России, может применяться в информационных системах тех организаций, которые работают с государственной тайной самой высокой степени секретности – «особой важности» включительно.

Помимо сертификата ФСТЭК России по первому классу защиты релиз «Смоленск» получил сертификат соответствия требованиям ФСБ России к средствам защиты информации, содержащей государственную тайну. Данные сертификаты подтверждают, что разработанная доверенная аппаратно-программная платформа на основе операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition может использоваться в информационных системах органов государственного и военного управления, включая высшие органы госвласти, для обработки любой информации ограниченного доступа.

«Разработчиками Astra Linux проделана огромная многолетняя работа, результатом которой стало официальное признание регуляторами наличия на российском рынке программного продукта, который может удовлетворить требованиям по защите информации любого уровня. Для обеспечения высокого доверия к безопасности операционной системы наши специалисты постоянно проводят широкий спектр проверок и тестирования с целью выявление ошибок, уязвимостей, нарушений логики функционирования механизмов защиты ОС. Для контроля качества применяются уникальные научно-технологические решения и инструментальные средства как собственной разработки, так и полученные в результате партнерства с ИСП РАН. Безусловно, защищенность операционной системы – одно из основных преимуществ Astra Linux, но это не значит, что наш продукт может применяться только в тех организациях, которые ориентированы на сверхсекретность. Мы продолжаем расширять функционал операционной системы, делаем ее более простой и удобной для конечного пользователя», - отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.