«Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр»

«РТ-проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группа компаний «Селдон» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов. Документ предполагает создание крупнейшего в России удостоверяющего центра. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы.

Клиенты нового удостоверяющего центра смогут воспользоваться услугами в области электронного документооборота и электронного обмена данными, обмена счетами-фактурами, работы с онлайн-кассами. Наряду с этим будут доступны возможности организации электронных торгов и использования инфраструктуры центра для анализа данных. Кроме того, стороны займутся разработкой и внедрением в работу центра системы распределенного хранения данных с применением технологии блокчейн. Это позволит обеспечить максимальную защиту информации.

«"Ростех" – один из ключевых игроков по внедрению в России новых цифровых сервисов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Необходимым условием для их массового применения является наличие соответствующей инфраструктуры, способной обеспечить бизнесу безопасность и конфиденциальность. Создание совместно с группой компаний "Селдон" удостоверяющего центра станет еще одним шагом к формированию инновационной цифровой инфраструктуры в масштабах всей страны. А решения, использованные в проекте, смогут масштабироваться и применяться в других сферах», – сказал генеральный директор «РТ-проектные технологии» Сергей Ярош.

«РТ-проектные технологии» вложит в проект свои разработки, которые использовались для создания крупных федеральных информационных систем – Единого агрегатора торговли «Березка» и Единой информационной системы закупок. На базе решений группы компаний «Селдон» будет реализован сервис инфраструктуры открытых ключей. Лингвистические и аналитические технологии обработки больших данных компании позволят значительно усилить совместные продукты.

«Переход к цифровой экономике невозможен без организации безопасного входа в цифровую среду. Сервис аутентификации – это ключ к цифровому пространству. Консолидация и создание крупнейшего игрока с международными амбициями – логичный этап в развитии отрасли. Два признанных лидера в своих направлениях объединяют усилия для того, чтобы предоставлять пользователям по всей России инновационные продукты для цифровой поддержки на всех этапах ведения бизнеса», – отметил основатель группы компаний «Селдон» Илия Димитров.