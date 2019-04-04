«Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК

«Инфотекс», отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, объявил о разработке системы идентификации и обслуживания пассажиров (СИОП) с применением облачных технологий. Решение разработано для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

СИОП состоит из высокопроизводительного сервера, располагающегося в ЦОДе заказчика и программного обеспечения, устанавливаемого на устройство контроля посадки, используемое поездной бригадой. Для обеспечения защиты данных в системе используются все передовые разработки компании «Инфотекс»: ViPNet Coordinator HW, ViPNet IDS, ViPNet Client for Android, ViPNet SafeBoot. Серверное ПО решения разработано в соответствии с принятой РЖД программой импортозамещения, поэтому все элементы были созданы с целью работы в среде ОС с открытым исходным кодом. В настоящее время, как заявляет разработчик, аналогов решения на российском рынке не существует.

Система позволяет перевести все вычисления ФПК в облако, что значительно сокращает количество точек отказа между проводником и системой продаж. Все данные о пассажирах, осуществивших посадку в поезд, а также информация о проводимых с билетами операциях, передаются на устройства работников поездных бригад в автоматическом режиме с использованием push-технологий. После посадки пассажиров в поезд ПО СИОП передает статистическую информацию в аналитические системы РЖД. Решение избавляет поездные бригады ФПК от рутинных операций – ранее все отчеты формировались ими вручную, теперь данный процесс может осуществляться в автоматическом режиме и в электронном формате.

Преимущества от внедрения новой разработки получат и пассажиры – СИОП снимает существующие временные ограничения при продаже и возврате электронных билетов. При наличии свободных мест билет можно купить прямо на перроне перед отправлением, или тогда, когда поезд уже находится в пути. Для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить паспорт.

Система идентификации и обслуживания пассажиров была разработана в строгом соответствии с требованиями по защите персональных данных, принятых в РФ, а также требованиями ЕС, утверждают в «Инфотекс».