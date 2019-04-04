Cisco, «Ростелеком» и ВШЭ создадут Центр цифровых технологий

Cisco, «Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных активностей в рамках программы «Цифровое образование», цифровизацию учебных процессов и подготовку квалифицированных специалистов для высокотехнологичной экономики. Результатом подписания трехстороннего соглашения будет создание в НИУ ВШЭ совместного учебно-исследовательского Центра Цифровых Технологий.

Соглашение предусматривает совместные мероприятия Cisco, «Ростелекома» и Высшей школы экономики в рамках учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности университета, стажировку и возможность дальнейшего трудоустройства студентов в «Ростелекоме» и Cisco, а также сотрудничество в области цифровизации образовательных процессов. Cisco и «Ростелеком» намерены проводить ежегодные презентации для студентов, выделять специалистов для проведения занятий, участвовать в формировании пула проектов, в реализации которых могли бы участвовать студенты НИУ ВШЭ, проводить совместные научные исследования и привлекать своих сотрудников к научному руководству студентами и аспирантами.

Cisco также намерена содействовать развитию ИТ-образования в Высшей школе экономики через программу «Сетевая академия Cisco» - курсов фундаментальной подготовки специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей связи.

Результатом подписания трехстороннего соглашения будет создание в НИУ ВШЭ совместного учебно-исследовательского Центра Цифровых Технологий. Его задачами станет интеграция опыта и технологий Cisco и «Ростелеком» для построения электронной образовательной среды в НИУ ВШЭ в контексте программы Цифровое образование РФ. Центр Цифровых Технологий будет заниматься разработкой и апробированием новых образовательных технологий, включая технологии смарт-образования, онлайн-образования и смешанного образования при подготовке высококвалифицированных кадров в области ИТ, а также проведением совместных научных исследований и проектной деятельности с участием ведущих специалистов Cisco и «Ростелеком».

«Cisco активно сотрудничает со многими образовательными учреждениями в России. Время цифровых преобразований предъявляет все более строгие требования к профессиональному уровню выпускников, и наша цель – воспитание специалистов в области ИКТ, способных развивать национальную ИТ-инфраструктуру и стимулировать цифровую трансформацию российской экономики, – сказал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. – В рамках сотрудничества с «Ростелекомом» и Высшей школой экономики мы намерены поддержать молодых людей, решивших связать свое профессиональное будущее с высокими технологиями, и укрепить конкурентоспособность России на мировом ИКТ-рынке».

«Подготовка профессионалов в инженерной сфере невозможна без погружения в среду реальных задач и практической работы с современной инфраструктурой. Сотрудничество с ведущими участниками ИТ-рынка в области не только подготовки кадров, но также совместных исследований и перспективных разработок – стратегическое направление развития, которое позволит нам создать инженерную школу мирового уровня, – отметил Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ. – Сегодня наличие таких школ в области ИТ-технологий – киберфизических систем, микроэлектроники и телекоммуникаций – является необходимым условием развития цифровой экономики, и МИЭМ НИУ ВШЭ активно работает в этом направлении совместно с нашими ведущими индустриальными партнёрами».