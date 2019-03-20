Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Новая разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов. В компании уже приступили к испытаниям образцов системы.

Система, получившая название «Атака – DBS», осуществляет автоматизированную радиочастотную детекцию, блокирование каналов связи и спутниковой навигации, используемых БПЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.

«Атака – DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения - от 2 ГГц до 6 ГГц. Такого рода дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством SMS или электронного сообщения.

«Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться не только в военных целях, но и в гражданских, например, для промышленного шпионажа или слежки. Причем опасность могут представлять даже любительские и самодельные дроны. За счет модульности, разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом, оно не будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались компании топливно-энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга», – сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Основой комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника»), являются модули радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА. Каждое устройство обеспечивает детекцию в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.