Маркировка меха перешла в единую национальную систему «Честный Знак»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 марта N270, 1 июня 2019 года информационная система маркировки меховых изделий перейдет в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный Знак». Оператором проекта, который реализуется в формате государственно-частного партнерства, является Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»), координатором – Министерство промышленности и торговли РФ.

«Переход системы – логичный шаг на пути к формированию единой национальной системы маркировки. В обязательном режиме уже запущена маркировка табака, в активной стадии пилотные проекты по обуви, лекарствам. Центр обладает необходимыми компетенциями и возможностями для дальнейшей интеграции новых индустрий в единую систему», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Обязательная маркировка меховых изделий для борьбы с нелегальным оборотом была введена в 2016 году. Оператором выступала Федеральная налоговая служба России. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменятся. Вся информация в личном кабинете участника также полностью сохранена.

Помимо меховых изделий ЦРПТ выступает оператором по 11 группам товаров, утверждённых Правительством РФ для обязательной маркировки с 2019 года, а также проводит тестирования и изучения в других отраслях – молочных продуктов, пива, минеральной воды и др.

ЦРПТ ведёт работу с производителями, импортерами, дистрибьюторами и продавцами, разработчиками решений для розницы и логистики. На базе профильных ассоциаций, Минпромторга и ЦРПТ созданы рабочие и проектно-экспертные группы. В них участвуют основные игроки из этих отраслей. Совместно с бизнесом определяются оптимальные варианты адаптации системы маркировки и прослеживания с учетом специфики отраслей, формируются методические рекомендации.