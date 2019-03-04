Минфин Краснодарского края автоматизировал сбор бюджетной отчетности. Видео

Министерство финансов Краснодарского края представило результаты унификации процесса формирования отчетности в учреждениях всех уровней бюджета на территории края. Таким образом, подведомственные учреждения полностью перешли на цифровую платформу, полностью уйдя от бумажного документооборота.

В 2014 г. Министерство финансов Краснодарского края поставило цель оптимизировать и унифицировать процесс формирования отчетности в учреждениях всех уровней бюджета на территории края. Целью процесса должно было стать единое централизованное хранилище достоверных отчетных данных с возможностью оперативного анализа и последующей глубокой обработки данных (data mining).

Ключевой особенностью достижения цели стала задача по использованию только имеющегося в наличии оборудования, без увеличения трудозатрат на дальнейшую поддержку решения.

Об успешном опыте автоматизации процесса сбора бюджетной отчетности в Краснодарском крае, целях, этапах и достигнутых результатах рассказала начальник управления по бюджетному учету, отчетности и информатизации Министерства финансов Краснодарского края Таисия Константиновна Шубина.

Для решения задачи сбора и консолидации отчетности в масштабах региона применяется программный комплекс «Web-Консолидация», внедренный научно-производственным объединением «Криста», российским разработчиком интегрированных информационно-аналитических систем.

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