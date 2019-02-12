«Росэлектроника» представила систему экстренного оповещения для «Безопасного города»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил модернизированный комплекс технических средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обновленный открытый интерфейс комплекса позволит интегрировать его с автоматизированными системами проекта «Безопасный город» и сделать элементом любого большого информационно-телекоммуникационного городского сервиса.
Например, система оповещения может быть интегрирована с системами экологического мониторинга города. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или превышении каким-либо показателем нормальных значений сигнал тревоги будет автоматически передан от систем мониторинга в центр управления, который самостоятельно инициирует экстренное оповещение посредством электросирен. Это позволит максимально оперативно информировать население и должностных лиц об опасности.
Комплекс П-166Ц, разработанный КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), является основой централизованной системы оповещения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В состав комплекса входит автоматизированный пульт управления региональной системы оповещения, универсальный блок управления оконечными устройствами оповещения и блок управления выносными электросиренами. Отличительная особенность комплекса – его масштабируемость: оборудование позволяет создавать системы оповещения любого уровня: от объектового до регионального.
«На сегодняшний день оборудование установлено более чем на двух тысячах объектов различного масштаба и назначения: в образовательных и административных учреждениях, на промышленных и хозяйственных предприятиях, – отметили в "Росэлектронике". – В настоящее время комплекс применяется для модернизации автоматизированной системы оповещения Краснодарского края».