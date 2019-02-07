ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на новом фармацевтическом предприятии «Оболенское»

На новом фармацевтическом предприятии «Оболенское» успешно протестировали нанесение на упаковки лекарства цифрового кода с криптографической защитой. Производство сразу при строительстве было оборудовано необходимой технологической инфраструктурой для нанесения маркировки в рамках утвержденной концепции создания системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Производству промаркированных лекарственных средств дали старт губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Новый завод «Оболенское», открывшийся в Серпуховском районе Московской области, будет производить лекарственные средства основных терапевтических направлений. В год планируется выпускать 120 млн упаковок в год: 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) является оператором маркировки лекарственных средства. Всего с даты старта информационной системы мониторинга движения препаратов было зарегистрировано более 13,6 тыс. участников, 2 тыс. наименований препаратов, промаркировано более 19 млн упаковок лекарств. В настоящее время производителями приобретается необходимое оборудование, идет тестирование технологических процессов. Обязательная маркировка лекарств стартует 1 января 2020 г., часть лекарственных препаратов (программа «12 нозологий») будет промаркирована, начиная с 1 октября 2019 г.

Генеральный директор фармацевтического предприятия «Оболенское» Андрей Младенцев отметил: «Наше предприятие оснащено всем необходимым оборудованием для нанесения кода с криптозащитой. В настоящее время три линии работают со скоростью 250 упаковок в минуту. Совместно с ЦРПТ мы провели успешное тестирование, нанесение соответствует предъявляемым требованиям цифровой маркировки. Она призвана повысить прозрачность учета лекарственных средств и исключить нелегальный оборот продукции. Благодаря ее внедрению граждане будут уверены в качестве приобретаемых лекарств, ничто не будет угрожать их жизни и здоровью».

Руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов сказал: «Тестирование по нанесению кода на площадке нового фармацевтического предприятия "Оболенское" показало, что криптозащищенный код не усложняет процесс маркировки лекарств. Именно криптозащита не позволяет подделывать код и максимально снижает риски нелегального оборота в такой социально значимой отрасли как фармацевтика».