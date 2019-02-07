«Ростех» внедрил систему «Цифровая школа» в 350 российских учебных учреждениях

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» реализует проект внедрения программно-аппаратного комплекса «Цифровая школа» в российских учреждениях среднего образования. Комплексное решение переводит в цифровой формат все основные процессы: от контроля доступа в школу до финансовых расчетов и формирования различных видов отчетности.

Комплекс «Цифровая школа» обеспечивает универсальный сервис информатизации школьной инфраструктуры на всех уровнях. Он включает сервисы расчетов и управления школьным питанием, автоматизацию систем безопасности, мониторинг пожарной безопасности с автоматической передачей сигнала в региональное управление МЧС России. Дополнительно комплекс реализует функции распознавания лиц на входе, формирования различной электронной отчетности, анализа времени пребывания лиц на территории школы и общей успеваемости учащихся.

Комплексный проект «Цифровая школа» может быть реализован как для отдельного общеобразовательного учреждения, так и в масштабах всего города или региона. На сегодняшний день он внедрен в 350 учебных заведениях 60 городов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В системе зарегистрировано свыше миллиона абонентов: учащихся, преподавателей и руководителей образовательных учреждений.

Одним из ключевых элементов «Цифровой школы» является уникальный идентификатор учащегося: карта, брелок или данные в мобильном приложении. При его помощи школьник проходит в учебное заведение, оплачивает питание в школьной столовой, а также дополнительные услуги. Также он может использоваться для безналичной оплаты проезда в транспорте и получения скидок в партнерских магазинах.

Для повышения уровня информационной безопасности и технологической независимости от зарубежного серверного оборудования «Цифровая школа» может быть реализована на базе российской платформы «Эльбрус», в ядро операционной системы которой встроен комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа. Успешное тестирование решения «Цифровая школа» на платформе «Эльбрус» состоялось в сентябре 2018 г.

Разработчиком решения «Цифровая школа» выступает Новосибирский институт программных систем (входит в концерн «Автоматика»).