Ростех и «Просвещение» представили более 100 разработок для школ

Ростех и «Просвещение» показали комплексные решения для цифровизации российских образовательных учреждений на выставке-форуме «Цифровая образовательная среда», которая проходит 7-8 февраля в павильоне «Космос» на ВДНХ. Мероприятие организовано госкорпорацией Ростех и группой компаний «Просвещение».

Российскими компаниями разработаны программные продукты, оборудование и системные решения для комплексной цифровизации современной школы, в том числе системы безопасности, компьютерная техника, телекоммуникационное оборудование, а также автоматизированные системы управления, помогающие эффективно организовать процессы отчетности, планирования, обучения, питания и внеклассной работы.

Выставку-форум открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева, которая отметила, что проект «Цифровая образовательная среда» входит в десятку федеральных в рамках национального проекта «Образование».

«Государство поставило задачу: обеспечить каждую школу скоростным интернетом, современными технологиями и цифровыми инструментами, которые повысят доступность и качество образования. Ростех, как крупнейшая промышленная корпорация страны, выступает поставщиком множества цифровых решений для различных отраслей экономики в рамках приоритетных национальных проектов. Сегодня на выставке мы демонстрируем более 100 продуктов для нацпроекта «Образование» – это как отдельные виды оборудования и «софта», так и комплексные решения, позволяющие создавать «цифровые классы» и «цифровые школы» под ключ. Партнерство с «Просвещением» открывает возможности для реализации подобных проектов на самом высоком уровне», - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Партнерство в области разработки и внедрения новых образовательных технологий в последние годы являются одним из стратегических направлений группы компаний «Просвещение».

«Цифровые образовательные продукты и технологии значительно расширяют возможности образования, повышают его качество и уровень, помогают выявлять и максимально развивать способности наших детей. «Цифровая среда» облегчает весь образовательный процесс: у педагогов и родителей появляются инструменты контроля успеваемости учеников, у школьников - возможности осваивать программы с учетом индивидуальных особенностей. Взаимодействие с Ростех открывает возможности по насыщению сферы образования актуальными разработками из других секторов экономики», - отметил первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Территория выставки разбита на функциональные зоны, в числе которых – входная группа школы, столовая, интерактивные классы, кабинет директора. Разработки для каждой из этих зон позволяют повысить безопасность, улучшить систему управления образовательным учреждением, сделать обучение более удобным и эффективным, а уроки - познавательными и интересными для учеников.

В числе образцов продукции, представленных на выставке, - интеллектуальная система видеонаблюдения, позволяющая идентифицировать учеников и педагогов на входе в школу, системы для организации интерактивных уроков и практикумов, занятий в виртуальной реальности и вебинаров. Кроме того, демонстрируются персональные компьютеры на базе отечественной платформы «Эльбрус», цифровые сервисы для руководства учебных заведений и др. Перспективы национального проекта «Образование» участники выставки также обсудили в формате открытой дискуссии.