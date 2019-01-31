Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК) для досмотра автотранспорта пункты пропуска на киргизско-узбекском и киргизско-таджикском участках границы Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах Таможенного союза. Стационарные автомобильные ИДК установлены в пунктах пропуска Кызыл-Кия и Кызыл-Бель.

Российские ИДК, разработанные «Скантроник Системс» во взаимодействии с НПП «Торий» (входят в «Росэлектронику») и Лабораторией электронных ускорителей МГУ, обладают превосходящими техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами, благодаря использованию самых современных отечественных разработок. Высокая проникающая способность позволяет комплексам «видеть» груз внутри автомобиля или контейнера даже сквозь сталь толщиной до 460 мм.

«Это первая экспортная поставка инспекционно-досмотровых комплексов «Росэлектроники». ИДК позволят повысить защиту от проникновения несанкционированных и запрещенных грузов на территорию Киргизии. Использование ИДК сводит к минимуму человеческий фактор при проведении досмотра. Сканируя транспортное средство, система фактически делает «авторентген», что позволяет осуществлять полный досмотр транспортных средств, включая внутреннее содержимое перевозимых грузов», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

ИДК распознают четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также осуществляют оценочное взвешивание как всего груза, так и отдельных его частей по выбору оператора с погрешностью менее 10%. Функционал комплексов позволяет производить досмотр транспортных средств без вскрытия контейнера, обнаруживая запрещенные предметы, оружие, взрывчатые и наркотические вещества. Кроме того, использование ИДК позволяет проверять груз на соответствие товарно-сопроводительным документам.

В ближайшее время инспекционно-досмотровыми комплексами Росэлектроники будут оборудованы также пункты пропуска Карамык, Торугарт, Иркештам и Кайрагач.

Проект реализуется в соответствии с соглашением между Правительствами Российской Федерации и Кыргызской Республики об оказании технического содействия киргизской стороне в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу.