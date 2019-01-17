Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва

Исследование Организации Объединенных Наций «Электронное правительство 2018» теперь доступно и на русском языке. Впервые эксперты организации оценивали уровень развития электронного правительства не только в странах, но и в отдельных городах — и Москва возглавила рейтинг. Сейчас это единственный отчет об уровне развития электронного правительства всех государств-членов ООН.

Исследование состоит из аналитической части и данных о развитии электронного правительства. В ходе подготовки отчета использовались инновационные подходы, которые позволили наиболее полно продемонстрировать процесс преобразования государственных институтов. В основу аналитической части легли данные из различных источников, результаты экспертных опросов ученых и практиков.

В поле зрения авторов исследования попали 40 мегаполисов мира. В результате второе и третье после Москвы место по уровню развития электронного правительства делят Кейптаун (ЮАР) и Таллин (Эстония), четвертое и пятое — Лондон (Великобритания) и Париж (Франция). В топ-10 также вошли Сидней (Австралия), Амстердам (Нидерланды) и Сеул (Южная Корея). Каждый мегаполис оценивался в соответствии с Индексом местного онлайн-обслуживания (Local onlineservice index) — этот показатель представлен впервые в рамках пилотного проекта. На результат каждого мегаполиса влияли содержание и возможности городских порталов, качество предоставления электронных услуг, уровень вовлеченности жителей в управление через электронные сервисы.

Другой задачей исследования стала оценка эффективности электронного правительства и информационно-коммуникационных технологий для создания устойчивого и гибкого общества.

Возможности применения цифровых технологий органами власти в исследовании проиллюстрированы конкретными примерами. Так, авторы обращают внимание на практику профилактики и реагирования на чрезвычайные ситуации в разных странах, инициативы государств в сфере обеспечения кибербезопасности, а также успешные кейсы применения искусственного интеллекта.

ООН проводит исследование электронного правительства каждые два года.

Подготовка материалов исследования для русскоязычной аудитории — совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

Полная версия отчета доступна по ссылке.