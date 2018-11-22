«Швабе» будет поставлять разработки для модернизации городов на международный рынок

Холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех» и проектный институт «А+С Транспроект» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно развивать поставки гражданской продукции для «умных городов» на мировой рынок.

Подписантами выступили заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и генеральный директор «А+С Транспроект» Владимир Швецов.

«Увеличение доли гражданской продукции и развитие ее экспорта – наш приоритет. Одним из важнейших здесь является направление “умных городов”, которое включает технологии, комплексы и системы для модернизации городской инфраструктуры. В ряде регионов России эти решения уже успешно функционируют. Их продвижению за рубежом мы уделяем особое внимание, и, в частности, это сотрудничество может обеспечить существенный объем поставок», – отметил Иван Ожгихин.

Согласно условиям документа, стороны сосредоточатся на внедрении программных продуктов, а также организации маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение гражданской продукции для развития транспортной инфраструктуры.

«В 2018 г. 37 российских городов станут пилотными площадками проекта “Умный город”. На сегодняшний день в план реализации проекта входят шесть блоков: ЖКХ, формирование доступной и безопасной для здоровья граждан среды, создание инновационной инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования и совершенствование транспортных систем. Наше соглашение с компанией “Швабе” даст новый импульс для эффективного становления технологий транспортного развития и планирования – это поможет качественнее развивать “умные города” как в России, так и в других странах», – сказал Владимир Швецов.