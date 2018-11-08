Определились победители первого киберспортивного турнира Правительства Москвы

В «Известия Холл» состоялся финал первого турнира Правительства Москвы по киберспорту. Соревнование организовано «Электронная Москва» при поддержке Департамента информационных технологий столицы.

Победители турнира «Киберспортивная Москва 2018», который впервые в истории столицы собрал вместе любителей киберспорта всех органов исполнительной власти Москвы – департаментов, префектур и их подведомственных учреждений – всего более 50 организаций, определились по олимпийской системе.

Состязания между киберспортсменами 24 организаций, пробившихся в финал, прошли в четырех дисциплинах. В командной Counter-Strike: Global Offensive лучшим оказался коллектив Государственного автономного учреждения культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»). В индивидуальных дисциплинах победы праздновали Управление делами Мэра и Правительства Москвы. Главное контрольное управление города Москвы (FIFA 18), Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы (Hearthstone) и Департамент Культуры города Москвы (Starcraft II).

Турнир «Киберспортивная Москва 2018» стартовал 15 сентября этого года. До 20 октября киберспортсмены сражались на предварительном этапе турнира в самостоятельных состязаниях в крупных подведомственных учреждениях. Игры проходили в павильоне «Умный город» на ВДНХ.