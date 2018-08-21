«Ростелеком» развивает сотрудничество с вузами в поддержку стартапов

«Ростелеком» заключил соглашения о сотрудничестве с несколькими образовательными и просветительскими учреждениями для развития совместных акселерационных программ поддержки технологических стартапов. Соглашения о сотрудничестве в этой сфере «Ростелеком» подписал с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Университетом ИТМО и «Технопарком Санкт-Петербург».

Целью взаимодействия сторон является организация и выполнение совместных работ в рамках акселерационных программ учебных и просветительских организаций. Сотрудничество будет направлено на выявление и поддержку российских научных организаций и производственных предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, специализирующихся на создании перспективных информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологической продукции для всех отраслей экономики и на разработке российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. Проекты должны быть комплементарны перспективным направлениям развития «Ростелекома» и просветительских организаций.

В соответствии с подписанными соглашениями стороны намерены осуществлять поиск и отбор перспективных технологических стартапов и обеспечивать возможность их коммерческого запуска, в случае если они будут признаны целесообразными для внедрения в отрасли. «Ростелеком» и образовательные учреждения заинтересованы в поддержке разработок в области организации волоконно-оптических линий связи, устройств сетевого уровня операторского класса, решений для центров обработки данных, облачных технологий, средств обеспечения информационной безопасности, технологий в области индустриального интернета, машинного обучения, искусственного интеллекта, удаленной идентификации и биометрии, пространственных данных, технологий распределенного реестра, компьютерного зрения.

Для выполнения целей соглашений «Ростелеком» и просветительские учреждения будут вести образовательную и инновационно-предпринимательскую деятельность. Планируется разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования на основе объединения методического и кадрового потенциала образовательных учреждений и «Ростелекома». Будут разработаны концепции развития информационно-коммуникационных технологий, касающихся создания современного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов с учетом российских и зарубежных достижений и научных исследований.

«Ростелеком» и образовательные учреждения планируют сформировать бизнес программы по взаимодействию по приоритетным технологическим направлениям и составить перечень инновационных научно-технических проектов, которые могут быть реализованы российскими научными организациями и производственными предприятиями в рамках совместных акселерационных программ при условии, что эти проекты имеют высокую степень новаторства и перспективы коммерциализации.

Для реализации целей соглашений «Ростелеком» и образовательные учреждения определят координаторов, а также создадут совместные рабочие группы. Выполнение отдельных проектов, предусмотренных соглашениями, будет осуществляться на основании договоров, которые будут заключены между сторонами.

«Ростелеком» успешно развивает новое перспективное направление по работе с отечественными стартапами и компаниями, которые могут получить импульс развития благодаря сотрудничеству с оператором.