Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства»

Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, представил проект международного стандарта в области промышленного «интернета вещей» (IIoT). В июле 2018 года документ будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC от имени Российской Федерации для международного голосования.

Проект стандарта ISO/IEC «Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems» устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного «интернета вещей», которая является основой для реализации на практике концепции «умного производства». Сейчас из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке «интернета вещей» используют собственные стандарты и протоколы. В результате игроки не могут договориться между собой, а созданные ими продукты не способны работать вместе.

Принятие стандарта в национальном и международном поле позволит устранить этот технологический барьер. Заказчики технологии IIoT смогут использовать решения и оборудование от различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость.

«Разработка проекта международного стандарта в сфере IIoT стала важным шагом для выхода нормативно-технических требований российских организаций, объединенных в рамках нашего комитета, на мировой уровень и, как следствие, повышения экспортного потенциала их решений. В первую очередь стандарт затронет крупных корпоративных и промышленных игроков, заинтересованных не только в повышении эффективности своих производственных процессов, но и контролируемости использования технологических инноваций. Единый стандарт окажет позитивное влияние на развитие таких сфер, как производство интеллектуальных систем, цифровая промышленность, рынок передовых производственных технологий «Технет» Национальной технологической инициативы, а также на реализацию Программы «Цифровая экономика», — отметил председатель технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Решение о разработке проекта международного стандарта было принято на прошедшем в мае 2018 года в Берлине заседании международного подкомитета ИСО/МЭК СТК 1 ПК 41 «Интернет вещей и смежные технологии» (ISO/IEC JTC 1/ SC 41 «Internet of Things and related technologies»). Проект стандарта обсуждался в течение июня 2018 года в рамках рабочей группы «Интернет вещей» Технического комитета «Кибер-физические системы». В состав рабочей группы входят эксперты из более 60 российских компаний, исследовательских институтов и некоммерческих организаций. В июле 2018 года проект будет направлен в Секретариат международного подкомитета ISO/IEC и размещен в глобальной системе IEC для международного голосования.

«Ростелеком» чрезвычайно заинтересован в развитии нормативно-технических правил в сфере «умной промышленности» и индустриального «интернета вещей». Мы планируем активно участвовать в продвижении этой темы и усиливать наше экспертное участие как на международном, так и на национальном уровне. Следующим этапом работы над данным стандартом должна стать разработка и утверждение его национального эквивалента», — отметил вице-президент по отраслевым решениям «Ростелеком» Роман Шульгинов.

Разработку и утверждение соответствующего проекту международного документа национального стандарта планируется осуществить в 2018-2020 гг.

«Дальнейшая работа над данным документом в международном поле и оперативная разработка национального стандарта на базе Технического комитета «Кибер-физические системы» позволит дать импульс развитию рынков «интернета вещей» и «умного производства» и обеспечению конкурентоспособности российских компаний», — сказал заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

Аналитический центр TAdviser и госкорпорация «Ростех» прогнозирует рост российского рынка «интернета вещей» в три раза к 2021 году. По подсчетам экспертов, в ближайшие три года рынок увеличится с текущих 93 млрд до 270 млрд руб. По итогам 2017 года этот рынок оценивается специалистами в 93 млрд рублей.

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики за счет разработки стандартов для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников – «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ангстрем-Т», «РУССОФТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и др.