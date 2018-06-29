На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Паспорт болельщика получила 871 тысяча граждан России, 60 тысяч граждан Китая, 49 тысяч граждан США. Граждане Мексики заказали почти 43 тысячи FAN ID, Аргентины — 35,9 тысяч, Бразилии — 32 тысячи, Колумбии — 29 тысяч, Германии — 28,6 тысяч, Перу — 26 тысяч.

Болельщики получают паспорта в центрах выдачи, расположенных во всех городах проведения матчей ЧМ-2018, а также в Краснодаре. В дни проведения матчей у стадионов работают дополнительные пункты выдачи в виде шатров, в которых также можно зарегистрироваться, получить или восстановить FAN ID. Шатры открываются за шесть часов до начала матча и работают до окончания матча. Также была организована почтовая доставка FAN ID за границу и по России. За границей FAN ID можно было получить в зарубежных подразделениях Россотрудничества и визовых центрах VFS Global.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ специально к ЧМ-2018. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечивает всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей. Иностранные зрители въезжают в Россию по FAN ID без оформления визы с 4 июня 2018 года.