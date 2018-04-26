«ФинТех» совместно с банками-участниками и Банком России представил концепцию Системы Быстрых Платежей

Ассоциация «ФинТех» совместно с банками-участниками и Банком России презентовали концепцию Системы Быстрых Платежей (СБП), с помощью которой можно будет осуществлять переводы денежных средств по номеру телефона, e-mail или другим простым идентификаторам.

Система Быстрых Платежей даст возможность пользователям осуществлять переводы в любом месте и в любое время. Платеж можно сделать по простым и понятным реквизитам, которые всегда под рукой: по номеру телефона или по адресу электронной почты. Пользователь может сделать перевод в своём мобильном банке или в другом привычном интерфейсе – будь то мессенджер, социальная сеть или сайт интернет-магазина.

«Система Быстрых Платежей создает принципиально новые возможности в области платежных сервисов как для населения, так и для организаций. Устранение межбанковских барьеров, снижение издержек участников рынка и повышение удобства финансовых услуг для пользователей - ключевые задачи СБП. Важно отметить роль Ассоциации ФинТех в координации этого проекта и в выстраивании конструктивного диалога между участниками рынка и Регулятором», – отметила Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя Банка России

«Когда мы говорим о быстрых платежах, моментальных, мгновенных, real-time платежах, мы подразумеваем прежде всего доступ 24/7/365 для клиентов и возможность осуществлять сделки в один клик. Причем не имеет значения, каким платежным механизмом пользуется человек, подтверждение транзакции происходит мгновенно или в течение нескольких секунд. Мгновенность стала нормой образа жизни потребителя», – сказал Сергей Солонин, Генеральный директор Ассоциации «ФинТех».

На Наблюдательном Совете АФТ было принято решение об организационно-правовой модели будущей Системы Быстрых Платежей, где роль операционного, платежного и клирингового центра будет выполнять АО НСПК.

Владимир Верхошинский, член правления ВТБ, отметил: «С переходом клиентов в digital каналы наиболее востребованы простые и быстрые решения по проведению ежедневных банковских операций. Статус перевода будет прозрачным: переводы мгновенные, безотзывные и окончательные, то есть через секунды после отправки платежа получатель сможет воспользоваться полученными денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению. СБП позволит также просто осуществлять онлайн покупки и осуществлять взаиморасчеты между юридическими лицами».

Система Быстрых Платежей станет доступна пользователям уже с 2019 г.