Ростех сообщил о завершении перехода на российский аналог системы SWIFT

Ростех и Банк России переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Присоединение Госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России.

Присоединение к СПФС позволяет Госкорпорации использовать СПФС как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между банком и Госкорпорацией или между дочерними предприятиями Ростеха. Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными между предприятиями Госкорпорации в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак.

«Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена данными как внутри корпорации, так и вовне – с российскими финансовыми организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов.

В настоящее время более 600 организаций Ростеха внедрили и применяют систему Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК), в базе данных которой – более 40 тыс. банковских счетов. На 20 крупнейших предприятиях пилотного контура ведется опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла.

Использование СПФС Банка России позволит организациям Ростеха повысить безопасность и надежность при совершении финансовых операций, увеличить скорость передачи финансовых сообщений, а также снизить издержки. В настоящий момент проект обсуждается с участием представителей дочерних структур Ростеха – Новикомбанка, компаний «РТ-Финанс» и «РТ-Информ», а также российского разработчика компьютерных программ и баз данных делового назначения – фирмы «1С».