В Магадане «Открытое Правительство» стало мобильным

Власти Магаданской области при поддержке компании «Информационные технологии будущего» разработали мобильное приложение «Открытое Правительство» – новый региональный продукт, созданный для активного участия граждан в жизни территории.

Приложение позволяет удовлетворять информационные потребности граждан и решает задачи повышения качества и открытости государственного управления. Предпосылкой создания приложения стало формирование стабильной инфраструктуры волоконно-оптической связи в Магаданской области, что повлекло за собой активное использование мобильного интернета и различных приложений на персональных устройствах.

Сейчас в мобильном приложении представлены все новости и события региона, созданы возможности для участия населения в голосованиях, выбран удобный формат для быстрой телефонной и электронной связи с органами власти. Любой зарегистрированный пользователь имеет возможность направить официальное обращение со сроком рассмотрения 30 дней через мобильную приемную. Уникальной особенностью приложения является проведение оперативной контактной работы с вопросами и идеями пользователей в электронной форме в течение 24 часов и такой формат работы является новым для региона.

В перспективе планируется расширения возможностей приложения с точки зрения наибольшей адаптации к интересам и потребностям граждан и повышения качества предлагаемого контента». «Открытое Правительство» доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений для iPhone и телефонов на базе Android.