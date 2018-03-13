Эксперты цифровой экономики определили перечень перспективных сквозных технологий работы с данными

«Ростелеком», как центр компетенций направления «Информационная инфраструктура», подготовил и представил на экспертное обсуждение перечень существующих и перспективных технологий работы с данными. Данная работа включена в план мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Рабочая группа направления «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» при АНО «Цифровая экономика» поддержала представленный перечень.

С целью определения перечня «Ростелеком» провел масштабное исследование существующего уровня развития технологий работы с данными – перечень составлен на основе количественного и качественного анализа более 5 млн источников, среди которых научные публикации, упоминания в отраслевых СМИ, маркетинговые исследования, сообщения профильных компаний и др. На следующих этапах количественные данные поверялись и фильтровались на основании информации о патентах и инвестициях в технологические стартапы. Таким образом, были выявлены перспективные технологии, которые уже находятся в фокусе внимания ученых и разработчиков, а также привлекли реальное финансирование на доработку и коммерциализацию.

Далее были выделены сквозные технологии работы с данными, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей. В перечень, в частности, вошли машинное обучение и нейросетевые технологии, компьютерное зрение, интеллектуальный анализ данных, биометрические технологии, геоинформационные технологии и навигация, облачные, туманные и граничные вычисления, использование квантовых вычислений и др.

«Мы сделали важный шаг к систематизации массива информации о новых технологиях и трендах работы с данными. Один из важнейших результатов работы – определение перспективных сквозных технологий, которые могут дать импульс развитию прикладных решений в различных отраслях одновременно. Наглядным примером такого вида технологий является обработка биометрических данных (распознавание лица, голоса, отпечатков пальцев и др.), которая нужна и в медицине, и в банкинге, и при оказании государственных услуг и во многих других отраслях. При этом обновление перечня перспективных технологий работы с данными необходимо вести на регулярной основе, что мы и будем делать», – отметил вице-президент «Ростелекома», руководитель центра компетенций «Информационная инфраструктура» Борис Глазков.

«Сквозные технологии – искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей и другие – играют существенную роль для всех направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Перечень сквозных технологий по работе с данными – результат слаженной работы центров компетенций и рабочих групп АНО «Цифровая экономика» двух направлений – «Информационная инфраструктура» и «Научно-технологические заделы», – сказал директор направления «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

Борис Глазков сообщил, что в начале второго квартала 2018 г. планируется представить результаты второго ежегодного исследования «Мониторинг глобальных трендов цифровизации», которое в этом году будет расширено с целью выявления перспективных направлений технологического развития ключевых отраслей экономики.