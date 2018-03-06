Правительство Рязанской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона

6 марта 2018 г. на форуме «Цифровая трансформация региона – 2018» в г. Рязани губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписанное соглашение будет способствовать развитию сотрудничества Сторон в области информационных технологий, позволит применить знания и опыт сторон для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений региона.

«У нас уже имеется опыт успешной реализации систем регионального масштаба на платформе "1С:Предприятие", охватывающих сотни и тысячи учреждений, обеспечивающих эффективную работу тысяч пользователей. Рассчитываем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит нам совместно задействовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Рязанской области. Еще одно направление сотрудничества, крайне значимое для цифровой трансформации региона, – развитие образовательной среды для подготовки квалифицированных ИТ-кадров», ‑ отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что развитие сотрудничества Рязанской области и фирмы «1С» в рамках подписанного соглашения позволит развивать перспективные направления автоматизации органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы региона, поможет решению задач, стоящих перед правительством области.