«Почта России» доставляет 67% заказов россиян, сделанных через интернет

«Почта России» доставляет две трети посылок, которые россияне заказывают в интернете. Об этом свидетельствуют данные отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по итогам девяти месяцев 2017 г. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

Наибольшую популярность доставка «Почтой России» имеет в небольших городах с численностью населения до 500 тыс. человек, где доля почтового оператора по оценкам АКИТ составляет 79% по результатам 2016 г. и составит 84% по результатам 2017 г. В городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек доля «Почты России» составляла 40% по результатам 2016 г. и составит 47% по результатам 2017 г. В городах с численностью населения более 1 млн человек доля почтового оператора по результатам 2016 г. составила 29%, однако доставка «Почтой России» набирает популярность и по результатам 2017 г. показатель увеличится до 34%.

«Рост доли «Почты России» на рынке доставки товаров электронной коммерции еще на 5 процентных пунктов подтверждает, что сейчас уже более 67% россиян доверяют доставку своих покупок нам, – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. - Для крупных корпоративных клиентов мы предлагаем рыночные сроки доставки, быструю отправку посылок и минимальные тарифы, а для получателей развиваем курьерскую доставку и открываем современные центры выдачи и приема посылок, внедряем новые электронные сервисы на нашем сайте и в мобильном приложении».

В отчете АКИТ отмечается, что объем рынка интернет-торговли в России по результатам 3 кварталов 2017 г. вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 798 млрд рублей. Объем трансграничной торговли в России (импорт) за январь-сентябрь 2017 г. увеличился на 34% - до 178 млрд рублей.