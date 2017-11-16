InfoWatch представила комплексную защиту АСУТП профильным специалистам из стран СНГ

Руководитель бизнес-направления «Защита автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП)» группы компаний (ГК) InfoWatch Михаил Смирнов представил комплексный подход к обеспечению безопасности АСУТП критически важных объектов (КВО) представителям государственных органов, промышленных предприятий и учебных заведений стран СНГ на конференции «Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты». Мероприятие было организовано в Минске Институтом национальной безопасности Республики Беларусь при поддержке Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Участники конференции обсудили вопросы применения национальных законодательств стран СНГ для обеспечения общей региональной безопасности в рамках взаимодействия государств-участников содружества. В том числе были затронуты вопросы борьбы с киберпреступностью, а также основные подходы к защите критически важных объектов, промышленных предприятий и охраняемой государством информации.

По словам руководителя бизнес-направления «Защита АСУТП» ГК InfoWatch Михаила Смирнова, обеспечить информационную безопасность АСУТП критически важных объектов возможно только при выполнении комплекса работ на всем жизненном цикле системы, включая теоретические и практические обучающие курсы для персонала под руководством ИБ-специалистов и служб безопасности предприятия. Системы защиты автоматизированных производственных систем должны создаваться в полном соответствии с требованиями регуляторов и с соблюдением мер безопасности производственного процесса, добавил он. Михаил Смирнов также отметил, что продуктовый портфель ГК InfoWatch включает комплекс услуг и решений для аудита и защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP).

Кроме того, участникам мероприятия были продемонстрированы возможности решения для предотвращения утечек корпоративных данных и защиты предприятий от внутренних угроз информационной безопасности InfoWatch Traffic Monitor, включая модули InfoWatch Vision для проведения расследований и «Тайгафон» для контроля использования смартфонов в рабочей среде. Также на стенде ГК InfoWatch была представлена система непрерывного мониторинга, диагностики и защиты бизнеса InfoWatch EndPoint Security и решение InfoWatch Person Monitor, которое анализирует рабочую активность персонала и использование корпоративных ресурсов.