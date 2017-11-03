«Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии

«Ростех» модернизировал главное зеркало Большого телескопа азимутального (БТА), который установлен в Карачаево-Черкессии и сегодня является крупнейшим телескопом в Евразии. Модернизация шестиметрового зеркала происходила в интересах Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая обеспечивает непрерывную работу телескопа по заявкам российских и зарубежных ученых.

Телескоп был построен в 1975 году и за 30-летний период эксплуатации телескопа поверхностный слой зеркала повредился, что привело к ухудшению его отражающей способности. Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»), модернизировали 42-тонное зеркало с применением уникальной технологии по нанометрической обработке астрозеркал.

«Выполненная работа — очень сложная и объемная. В настоящее время монолитные зеркала подобных габаритов уже не производятся. В основном, применяются тонкие или составные зеркала. В ходе модернизации с поверхности зеркала методом фрезерования был удалён верхний слой толщиной 8 мм, в результате чего оно вернулось в идеальное состояние. Специально для доставки столь уникальной оптики из Карачево-Черкессии и обратно специалисты предприятия разработали и изготовили транспортировочный контейнер и грузозахватное устройство. Многие расчеты производились впервые, в общей сложности работы над зеркалом велись 6 лет», – отмечает генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Достигнутое качество поверхности зеркала увеличивает разрешающую способность телескопа примерно на 30%, при наилучших атмосферных условиях, и позволяет изучать в других галактиках места, где наиболее вероятно зарождение жизни.

Зеркало собирает в миллион раз больше световой энергии, чем человеческий глаз, в результате чего с его помощью можно исследовать самые отдаленные участки нашей Вселенной и видеть объекты, которые возникали с момента ее зарождения, более 13 млрд лет назад.

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» сегодня является крупнейшим производителем оптических приборов, а предприятие ЛЗОС — практически единственным поставщиком оптического стекла, удовлетворяющего 95% потребностей российского рынка в этом материале.