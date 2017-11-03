Детям из отдаленных областей учиться помогут мобильные «Кванториумы»

Презентация совместного проекта Фонда новых форм развития образования и группы компаний «Просвещение» - мобильный «Кванториум» - состоится 4 ноября на выставке «Россия – моя история. Россия – устремленная в будущее» в Манеже.

Площадки с высокотехнологичным оборудованием будут доступны детям из сельских и удаленных территорий России. Они позволят российским школьникам осваивать самые современные технологии под руководством высококвалифицированных преподавателей и реализовывать свои творческие замыслы.

Мобильный «Кванториум» представляет собой передвижной комплекс — образовательную среду опережающего развития ребенка в естественнонаучных и инженерно-технических областях, оснащенную высокотехнологичным оборудованием.

Фондом новых форм развития образования разработан комплект краткосрочных модульных программ, позволяющих реализовать детским командам реальный проект и получить «мягкие» навыки — обучение проектной деятельности, инструментам ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4к-компетенции (коммуникация, креативность, коллаборация, критическое мышление).

«Благодаря мобильному «Кванториуму» дети из удаленных уголков России, сельской местности смогут освоить аддитивные, лазерные и космические технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, робототехники и других инженерных направлений», — рассказала руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

«Этот проект позволяет решать очень важную задачу — создание условий, обеспечивающих школьникам страны равный доступ к возможностям современного образования, независимо от места проживания. Мы надеемся, что мобильные Кванториумы станут важным вкладом в развитие системы образования нашей страны, позволят создать благоприятные условия для работы с детьми, способными к изобретению инновационных решений и прорывных технологий», — отметил Первый Вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Мобильный «Кванториум» будет работать в сельских и труднодоступных территориях в течение 1 месяца. Его работу по реализации детских проектов будет сопровождать команда высококвалифицированных специалистов.

Фонд новых форм развития образования и «Просвещение» планируют рассмотреть форматы масштабирования данного проекта по всей России.