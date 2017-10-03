«Техносерв» - крупнейший ИТ-поставщик для госсектора по версии CNews Analytics

«Техносерв» подтвердила свое лидерство на российском рынке информационных технологий в госсекторе. Согласно данным обзора «ИКТ в госсекторе 2017», выпущенного CNews Analytics, «Техносерв» традиционно занял первое место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора.

Критерием ранжирования участников рейтинга «ИКТ в госсекторе» стала сумма выручки компаний от реализации проектов в сфере информатизации госсектора в 2016 году. По данным CNews совокупная выручка крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора по итогам прошлого года составила 129,8 млрд руб., что на 3,5% больше, чем годом раннее.

Выручка компании «Техносерв» в 2016 г. в сегменте госсектора превысила 14,5 млрд. руб. Среди главных заказчиков интегратора: Пенсионный фонд России, Федеральное Казначейство, ФМС, Росгидромет, ЗащитаИнфоТранс, Росреестр, Росфинмониторинг, и др.

«Для «Техносерва» сегмент госзаказчиков является одним из ключевых, в 2016-м году его доля в общем обороте компании составила 28%, – сказал Андрей Богомолов, старший вице-президент группы компаний «Техносерв». – Мы постоянно следим за развитием государственных и ИТ-трендов и предлагаем госзаказчикам наиболее актуальные решения и продукты. Во многом, эти технологические тренды мы формируем совместно, используя свою аналитическую и ИТ-экспертизу. Мы очень хорошо знаем бизнес-процессы сервисных моделей госуслуг, межведомственного взаимодействия и аспекты современной нормативной базы. Так, сегодня фокус проектов «Техносерв» находится в области заказной разработки, системной интеграции, комплексного ИТ-аутсорсинга, создания высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов и других инфраструктурных решений. Также большое внимание мы уделяем проектам с применением виртуализации и облачных технологий».

Именно к таким проектам стоит отнести создание «Техносервом» системы виртуальных рабочих мест пользователей по технологии VDI для Пенсионного Фонда РФ. Кроме того, в конце 2016 года «Техносерв» запустил собственную облачную платформу Техносерв Cloud, на базе которой реализован востребованный на рынке продукт виртуальный дата-центр под 152-ФЗ. Сама же платформа прошла аттестацию по требованиям ФСТЭК России для работы с государственными информационными системами (ГИС) до 1-го класса защищенности включительно, информационными системами персональных данных (ИСПДн) с уровнем защищенности персональных данных до 1-го уровня защищенности включительно».

Среди ключевых проектов, выполненных «Техносерв» в 2016 году, можно выделить такие как развитие Единой информационной системы Росфинмониторинга, предоставление облачной инфраструктуры и проектирование подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕГИССО для Пенсионного фонда. Важными для компании стали создание координационного центра для Минтранса России и модернизация ИТ-инфраструктуры ФТС России. Целый ряд серьезных проектов ведется для Росгидромета, в том числе, была проведена модернизация центров обработки, накопления, архивации гидрометеорологической информации на федеральном, региональном, территориальном и областном уровнях системы Росгидромета для ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». Еще один значимый заказчик компании – это АО «ГЛОНАСС», для которого «Техносерв» ведет более 10 различных проектов. Отдельно нужно отметить, что «Техносерв» выполняет полноформатную поддержку ИТ-инфраструктуры ряда систем Пенсионного фонда, Федерального казначейства, Росфинмониторинга. Также в ключевые проекты «Техносерва» входит поддержка ГИИС «Электронный бюджет» Федерального Казначейства и полный аутсорсинг ИТ-инфраструктуры ведомства.